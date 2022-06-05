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بوتين يهدد بضرب أهداف أوكرانية جديدة

تاريخ النشر: 05/06/2022 - 14:10

بوتين يهدد بضرب أهداف أوكرانية جديدة
أعمدة دخانية في العاصمة كييف (Getty images)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

هدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأحد، بضرب أهداف جديدة في حال سلّم الغرب صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن تسليم الأسلحة إلى كييف يهدف إلى "إطالة النزاع".

وحذر بوتين بأنه في حال تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى "عندها سنستخلص النتائج المناسبة ونستخدم أسلحتنا.. لضرب مواقع لم نستهدفها حتى الآن"، بحسب ما جاء في مقتطفات من مقابلة تبثها شبكة "روسيا 1" التلفزيونية، الأحد.

ولم يحدد بوتين المدى الذي سيدفع موسكو إلى التحرك ولا الأهداف التي قد يتم استهدافها.

وصدرت هذه التصريحات بعد أيام على إعلان الولايات المتحدة قرارها تسليم أوكرانيا قاذفات صواريخ متعددة بعيدة المدى يمكن أن تصيب أهدافا على بعد حوالي ثمانين كلم.

ويشير الخبراء العسكريون إلى أن هذا المدى أبعد بقليل من مدى المنظومات الروسية المماثلة، ما سيسمح لكييف بضرب المدفعية الروسية مع البقاء خارج مرمى نيرانها.

غير أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، استبعد، الإثنين، تسليم أوكرانيا قاذفات صواريخ قادرة على بلوغ روسيا رغم المطالب المتكررة من كييف.

واعتبر بوتين أن "لا جديد" في الوقت الحاضر بالنسبة للأسلحة الأميركية المرسلة إلى كييف، مضيفا أن القوات الأوكرانية تملك حاليا "أنظمة مماثلة من صنع سوفياتي أو روسي مثل صواريخ غراد وسميرتش".

وتابع أن مدى الصواريخ "لا يتوقف على المنظومة نفسها، بل على الصواريخ المستخدمة" مضيفا "ما نسمعه ونفهمه اليوم أن الأمر يتعلق بصواريخ يتراوح مداها بين 45 و70 كلم" في إشارة إلى صواريخ هيمار الأميركية.

واعتبر بوتين أن عمليات تسليم الأسلحة إلى كييف "هدفها الوحيد إطالة النزاع المسلح بأكبر قدر ممكن".

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وشنّت القوات الروسية ضربات عدة، فجر اليوم، استهدفت بنى تحتية للسكك الحديد في كييف، هي الأولى منذ نهاية نيسان/أبريل، وفق مسؤولين أوكرانيين.

وتحدّث رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية، فيتالي كليتشكو، عبر تلغرام عن "انفجارات عدة في منطقتي دارنيتسكي ودنيبروفسكي" في جنوب شرق العاصمة، من دون تحديد ماهية المواقع المستهدفة.

وأفاد مراسلون ميدانيون لوكالة فرانس برس بأن الجيش أقام ممرا آمنا في محيط بنى تحتية للسكك الحديد مانعا الوصول إليها.

وقالوا إن الواجهات الزجاجية لمبنى مؤلف من عشرة طوابق تحطّمت بالكامل، ونحو التاسعة (06,00 ت غ) تمكّنت فرق الإطفاء من إخماد النيران التي اندلعت فيه.

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#روسيا
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#تهديد بضرب أهداف أوكرانية جديدة

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