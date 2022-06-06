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الوكالة الذرية: قدرة إيران على صنع قنبلة نووية "مسألة وقت"

تاريخ النشر: 06/06/2022 - 16:26

الوكالة الذرية: قدرة إيران على صنع قنبلة نووية "مسألة وقت"
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: ربيع سواعد

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن حصول إيران على القدرات اللازمة لصنع قنبلة نووية هو "مسألة وقت"؛ حسب ما أورد الأمين العام للوكالة، رافائيل غروسي، في الاجتماع الدوري الرابع السنوي لمجلس محافظي الوكالة في العاصمة النمساوية فيينا.

وانعقد الاجتماع لبحث ملف إيران النووي إلى جانب الملف الأوكراني.

وقال غروسي "امتلاك إيران الكميات الكافية من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية هو مسألة وقت".

وأضاف أن الوكالة "تطمح" لاستمرار عملها مع إيران للتوصل إلى حل لبرنامجها النووي.

وتابع "يجب أن توضح إيران القضايا المتعلقة ببرنامجها النووي، وعلينا الاستمرار في محاولات إيجاد حل لأزمة البرنامج النووي الإيراني".

وأشار غروسي إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تحصل على النتيجة التي كانت تتوقعها من المحادثات مع طهران.

بيد أنه في المقابل لفت إلى ترحيب طهران بهذه المحادثات واستعدادها لها.

بدورها، رفضت طهران تصريحات الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووصفت تقريره أمام مجلس المحافظين بأنه "غير حقيقي وغير دقيق".

وقال متحدث الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في تصريحات صحفية إن التقرير المتعلق بملف إيران النووي "غامض وبعيد عن خططنا"، حسب ما نقلت صحيفة "طهران تايمز".

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#الوكالة الدولية للطاقة الذرية
#إيران
#قنبلة نووية
#الملف النووي

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