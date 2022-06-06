ثلاث دول تغلق أجوائها وتمنع زيارة لافروف إلى صربيا

ألغيت زيارة وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، إلى صربيا في أعقاب رفض كل من الجبل الأسود وشمال مقدونيا وبلغاريا توفير ممر جوي لطائرته.

وأوردت وسائل إعلام صربية، اليوم الإثنين، أن زيارة لافروف ألغيت بعد إغلاق الدول الثلاث مجالاتها الجوية أمام طائرة الوزير الروسي الذي كان سيزور بلغراد يومي 6 و7 حزيران/يونيو الجاري.

وقال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إن "سفير روسيا لدى صربيا التقى به وأبلغه أسباب عدم حضور لافروف".

وحرصت صربيا على الحفاظ على علاقات ودية مع روسيا رغم الحرب في أوكرانيا، رافضة الانضمام إلى العقوبات المفروضة على موسكو.

كما تعتمد صربيا على الغاز الروسي بشكل كامل.

وكان فوتشيتش قد تحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هاتفيا مؤخرا لترتيب صفقة جديدة بشأن إمدادات الغاز للسنوات الثلاث القادمة.

ومن جانبه، قال الناطق باسم الكرملين، إن "أعمالا عدائية كهذه ضد بلدنا يمكنها أن تتسبب بمشاكل معيّنة"، بينما أشار إلى أن موسكو وبلغراد ستحافظان على تواصلهما. بدوره، اعتبر لافروف أن ما حصل "ما كان من الممكن تخيّله". وقال إنه يمثل "حرمان دولة ذات سيادة من حق المضي قدما بسياستها الخارجية".