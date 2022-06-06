زيلينسكي يتفقد قواته بدونباس وبريطانيا تزود أوكرانيا بقاذفات صواريخ

تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قواته على خط الجبهة في دونباس في شرق البلاد، حيث تستعر الحرب ضد القوات الروسية، بحسب ما أعلن في ساعات متأخرة من الليل في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال زيلينسكي "كنا في ليسيتشانسك، كنا في سوليدار" في إشارة إلى زيارته مواقع القيادة في هاتين المنطقتين بالقرب من سيفيرودونتسك كبرى مدن دونباس حيث تركز موسكو هجومها.

وذكرت الرئاسة أنه زار أيضا باخموت في جنوب غرب منطقة دونيتسك وتحدث مع جنود.

وأضافت أن زيلينسكي "عمّق" خلال الزيارة "معرفته بالوضع العملياتي على خط الجبهة الدفاعي".

وقال الرئيس "أريد أن أشكركم على عملكم الممتاز وعلى خدمتكم وعلى حمايتنا جميعا (وحماية) دولتنا. أنا ممتن للجميع. اعتنوا بأنفسكم!".

وأضاف في خطابه اليومي "أنا فخور بكل من قابلتهم وصافحتهم وتواصلت معهم ودعمتهم".

وأشار إلى أنه توجه أيضا إلى زابوريجيا للقاء سكان من ماريوبول تمكنوا من الفرار من هذا الميناء الاستراتيجي على بحر آزوف والذي دمره القصف الروسي بالكامل تقريبا.

وسبق لزيلينسكي أن زار خطوط الجبهة في أيار/مايو في منطقة خاركيف.

وقال الجنرال السابق في الجيش الأسترالي ميك راين، إن توجه زيلينسكي إلى ساحة المعركة أعطاه لمحة عامة مهمة عن العمليات العسكرية، وسمح له بتعزيز الروح المعنوية لقواته في الخطوط الأمامية.

وأشار عبر تويتر إلى أن ذلك أظهر أيضا أن لديه "ثقة كاملة في جيشه"، وسمح بإبراز التباين بين أسلوب قيادته وأسلوب خصمه الروسي فلاديمير بوتين.

قاذفات صواريخ بريطانية لأوكرانيا

ستزود المملكة المتحدة أوكرانيا بقاذفات صواريخ يصل مداها إلى 80 كيلومترا، لمواجهة الغزو الروسي على ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الإثنين.

وقالت الوزارة في بيان إن أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (M270 MLRS) "ستزيد في شكل كبير قدرات القوات الأوكرانية".

واتخذ هذا القرار "بتنسيق وثيق" مع الولايات المتحدة التي أعلنت قرارا مشابها، وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس "إذا حافظ المجتمع الدولي على دعمه فإن أوكرانيا يمكنها الانتصار".

وأضاف "إستراتيجية روسيا تتغير، ودعمنا يجب أن يتغير أيضا"، مشددا على أن هذه الأسلحة الجديدة ستتيح للأوكرانيين "حماية أنفسهم في شكل أفضل من الاستخدام الوحشي للمدفعية البعيدة المدى التي استخدمتها قوات بوتين بشكل عشوائي لهدم المدن".