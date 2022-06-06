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مقتل وزير البيئة في الدومينيكان رميا بالرصاص

تاريخ النشر: 06/06/2022 - 23:00

مقتل وزير البيئة في الدومينيكان رميا بالرصاص
عناصر الأمن يغلقون مداخل مبنى الوزارة (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

قُتل وزير البيئة في جمهورية الدومينيكان، أورلاندو خورخي ميرا، الإثنين، في مكتبه رميا برصاص صديق له، كما أعلن الناطق باسم الرئاسة، خوميرو فيغيروا.

وقال فيغيروا: "المعلومات التي لدينا في الوقت الحالي تشير إلى أن وزير البيئة قتل في الساعات الأولى من صباح اليوم (الإثنين) في هجوم مسلح على مكتبه".

وأضاف أن "ميغيل كروس، الشخص الذي حُدّد على أنه مطلق النار، كان صديقا شخصيا للوزير" موضحا أنه "أوقف" وأن التحقيق جار لمعرفة الدافع وراء عملية القتل.

(Getty Images)

وبحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء نقلا عن ثلاثة مصادر من داخل الوزارة، اقتحم مسلّح الاجتماع الأسبوعي للوزير مع نوابه وفتح النار.

وبدا أن المشتبه به كان يتمتع بوصول سهل إلى المناطق الأمنية داخل الوزارة.

وترفض الشرطة في الوقت الحالي الإدلاء بأي تصريح. وكان فريق من الوكالة، قد رصد وحدة خاصة من الشرطة تدخل مبنى الوزارة.

وكتبت وزارة البيئة على تويتر "لقد روَّعنا ما حدث".

وأورلاندو خورخي ميرا هو ابن رئيس الدومينيكان السابق سالفادور خورخي بلانكو.

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#مقتل وزير
#مقتل وزير البيئة في الدومينيكان
#الدومينيكان

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