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واشنطن تصادر طائرتين لأبراموفيتش وموسكو توسّع قائمة الأميركيين الممنوعين من دخولها

تاريخ النشر: 06/06/2022 - 22:24

واشنطن تصادر طائرتين لأبراموفيتش وموسكو توسّع قائمة الأميركيين الممنوعين من دخولها
رجل الأعمال الروسي، أبراموفيتش (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أوعزت وزارة العدل الأميركية، الإثنين، بمصادرة طائرتين يملكهما رجل الأعمال الروسي الثري رومان أبراموفيتش، مشيرة إلى أنهما استُخدمتا في انتهاك للعقوبات المفروضة على موسكو، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت الوزارة في وثائق قضائية، إن الطائرتين اللتين تبلغ قيمتهما أكثر من 400 مليون دولار، وهما "بوينغ 787-8 دريملاينر" و"غالف ستريم جي650 إي آر" النفاثة، توجهتا إلى مناطق روسية في وقت سابق هذا العام في انتهاك لقيود أميركية على التصدير.

وأوضح مدير فريق عمل "كليبتو كابتشر" في الوزارة، أندرو آدامس، أن "ضوابط وزارة التجارة على الصادرات وإعادة التصدير قوية ويجب احترامها. إنها عنصر مهم في الإستراتيجية الأميركية لحرمان روسيا من الوسائل التي تساعدها في تعزيز حربها غير القانونية".

وهذا الفريق الذي يضم عشرات المدعين العامين والمحققين من مكاتب أميركية مختلفة، مكلّف التحقيق في انتهاكات العقوبات المفروضة على موسكو منذ بداية الحرب، وتنظيم عمليات مصادرة ممتلكات الأوليغارش الروس.

وقال آدامس: "على المدى القصير، هدف (هذا الفريق) هو تحفيز الأشخاص المقربين من الكرملين على النأي بأنفسهم عن الكرملين وعن الدولة الروسية مع استمرارها في تصعيد الحرب".

ولم تذكر وزارة العدل مكان وجود الطائرتين حاليا. ولم يدرج المالك السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم على قائمة العقوبات الأميركية.

روسيا توسع قائمة الأميركيين الممنوعين من دخول أراضيها

وفي سياق ذي صلة، وسّعت موسكو، الإثنين، قائمة المواطنين الأميركيين الممنوعين من دخول روسيا لتشمل وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، ردا على تدابير مماثلة فرضتها واشنطن على مواطنين روس.

وكانت موسكو بنهاية الشهر الماضي قد نشرت قائمة تشمل 963 شخصا ممنوعين من دخول روسيا، بينهم الرئيس الأميركي، جو بايدن ومؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، والممثل مورغن فريمان.

وتتضمن القائمة الجديدة 61 اسما إضافيا، غالبيتهم مسؤولون حكوميون، ولكن أيضا الكثير من مسؤولي شركات كبرى وخصوصا في قطاعي الدفاع والطاقة.

وإضافة إلى يلين، طالت التدابير وزيرة الطاقة، جنيفر غرانهولم والمدير التنفيذي لشركة "وان ويب (OneWeb)"، نيل ماسترسون.

وشملت أيضا المدراء التنفيذيين لـ"يونيفرسال بيكتشرز"، ووكالة "فيتش".

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن "61 مواطنا أميركيا من مسؤولي شركات كبرى في قطاع التصنيع العسكري ومنصات التواصل الاجتماعي ووكالات التصنيف وشركات تصنيع الطائرات وبناء السفن، مدرجون" على القائمة.

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#رومان أبراموفيتش
#رجل الأعمال الروسي الثري
#روسيا
#الحرب الروسية الأوكرانية
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