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استطلاع: 7 من كل 10 مسلمين ببريطانيا يتعرّضون للإسلاموفوبيا في العمل

تاريخ النشر: 07/06/2022 - 17:33

استطلاع: 7 من كل 10 مسلمين ببريطانيا يتعرّضون للإسلاموفوبيا في العمل
مسلمون خارج مسجد شرق لندن (توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

كشفت نتائج استطلاع للرأي، أن 7 من كل 10 مسلمين في بريطانيا، يتعرضون لممارسات الإسلاموفوبيا في أماكن عملهم.

وأجرى استطلاع الرأي، موقع "Hyphen" الذي يركز على قضايا المسلمين في بريطانيا وأوروبا، في الفترة بين 22 نيسان/ أبريل و10 أيار/ مايو 2022، وشارك فيه 1503 مسلمين، 700 تتراوح أعمارهم بين 18 و24.

وسلط استطلاع الرأي، الضوء على اندماج المسلمين مع باقي فئات المجتمع، وممارسات الإسلاموفوبيا التي يتعرضون لها في أماكن عملهم.

وأقر 7 من كل 10 مسلمين من المشاركين في استطلاع الرأي، بتعرضهم لممارسات الإسلاموفوبيا في الأماكن التي يعملون بها.

وبحسب نتائج استطلاع الرأي، فإن المسلمين من أصحاب البشرة السوداء، كانوا أكثر عرضة لهذه الممارسات.

وتعرض 44 بالمئة من المسلمين في بريطانيا لممارسات الإسلاموفوبيا خلال تواصلهم مع العملاء أو مع أشخاص في الخارج، فيما تعرض 42% منهم لهذا الأمر خلال الفعاليات الاجتماعية.

أما من تعرضوا لهذا النوع من الممارسات خلال حصولهم على ترقيات في العمل، فقد بلغت نسبتهم 40 بالمئة.

في المقابل، أشارت نتائج استطلاع الرأي نفسه، إلى زيادة اندماج المسلمين في المجتمع البريطاني، رغم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها.

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#استطلاع للرأي
#بريطانيا
#الإسلاموفوبيا
#الإسلام

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