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روسيا تعلن سيطرتها على سيفيرودونيتسك الأوكرانية

تاريخ النشر: 07/06/2022 - 14:07

روسيا تعلن سيطرتها على سيفيرودونيتسك الأوكرانية
القوات الروسية تشن هجوما في دونباس الأوكرانية (أ.ب)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الروسي "حرر بالكامل" المناطق السكنية في مدينة سيفيرودونتسك في شرق أوكرانيا التي تتركز فيها المعارك الدائرة في المنطقة.

وقال في تصريح موجز بثه التلفزيون "تم تحرير مناطق سيفيرودونتسك السكنية بالكامل...، وتستمر السيطرة على منطقتها الصناعية والبلدات المجاورة".

إلى ذلك، أكد زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، مقتل جنرال روسي في هذه المنطقة حيث تشن قوات موسكو هجوما واسع النطاق ضد الجيش الأوكراني.

وأعرب رئيس "جمهورية دونيتسك" التابعة للانفصاليين، دينيس بوشلين، في رسالة نشرها على موقع تلغرام عن "خالص التعازي لعائلة وأصدقاء" الجنرال رومان كوتوزوف "الذي كان مثالاً يحتذى في خدمة الوطن"،

وأضاف "طالما أن جنرالاتنا يقاتلون إلى جانب الجنود، فإن بلادنا وأمتنا لن تقهر"، وارفق المنشور بصورة للضابط بالأبيض والأسود.

وأفاد مراسل الحرب الروسي ألكسندر سلادكوف ، بمقتل الجنرال كوتوزوف، لكن لم تؤكد وفاته أي مصادر رسمية حتى الآن.

وتشن القوات الروسية وحلفاؤها الانفصاليون هجوما في دونباس الأوكرانية، وتحتدم المعارك بشكل خاص في مدينة سيفيرودونتسك.

وقتل عدد غير معروف من كبار ضباط الجيش الروسي منذ بدء هجوم موسكو على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير. ونادرا ما تتحدث السلطات الروسية عن خسائرها.

في نيسان/ أبريل، أقيمت مراسم تشييع الجنرال فلاديمير فرولوف، في سان بطرسبورغ، وأعلنت السلطات المحلية حينها أنه سطر "ملحمة بطولية" بموته في أوكرانيا.

وفي نهاية شهر آذار/مارس، أقيم في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، حفل تكريم لنائب قائد أسطول البحر الأسود الروسي أندريه بالي الذي قتل في معارك بالقرب من ماريوبول.

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