منظّمة الصحّة: خطر انتشار جدري القردة خارج البلدان التي يتوطن فيها "حقيقيّ"

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن خطر انتشار فيروس جدري القردة خارج البلدان التي يتوطن فيها المرض "حقيقي"، مع تسجيل ألف اصابة بالفعل.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي، إن "خطر انتشار جدري القردة في الدول التي لا يتوطن فيها المرض أمر حقيقي، لكن يمكن تجنب هذا السيناريو".

وشجع البلدان على زيادة تدابير المراقبة الصحية "لرصد جميع الإصابات والمخالطين للسيطرة على هذا التفشي ومنع العدوى".

وأضاف المدير العام: "تمّ إبلاغ منظمة الصحة العالمية، بتسجيل أكثر من ألف إصابة مؤكدة بجدري القردة حتى الآن في 29 دولة حيث لا يتوطن المرض".

ولم تسجل أي وفيات في هذه البلدان، على عكس تلك التي يتوطن فيها المرض، ومنها نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وأعرب تيدروس عن "قلق منظمة الصحة العالمية خاصة حيال المخاطر التي يشكلها هذا الفيروس على الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل".

وأكد أن المجتمعات التي تعيش في البلدان التي يتوطن فيها جدري القردة "تستحق القدر نفسه من الاهتمام والرعاية والوصول إلى الأدوات اللازمة لحماية نفسها" من المرض الذي ينتشر عن طريق الاتصال القريب.

ولطالما أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن "الظهور المفاجئ وغير المتوقع" للفيروس في البلدان التي لا يتوطن فيها المرض، يدلّ على أنه كان ينتشر منذ بعض الوقت، لكن لم يتم رصد انتقاله. ولا تعلم المنظمة منذ متى.

وأشارت مديرة قسم الأوبئة والأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، سيلفي برياند، إلى أن "لقاح الجدري يمكن استخدامه بمستوى عالٍ من الفعالية لمكافحة جدري القردة".

إلا أن منظمة الصحة العالمية لا تعرف عدد الجرعات المتاحة حاليًا في العالم، ومع ذلك، أكد تيدروس أن المنظمة "لا توصي بالتطعيم الشامل لمكافحة جدري القردة".

وهذا المرض من عائلة الجدري الذي تم القضاء عليه قبل نحو أربعين عامًا، لكنه أقلّ خطورة منه.