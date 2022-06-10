بايدن: ديمقراطيتنا على المحك

عرب ٤٨/ أ ف ب

اعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، أن القوى التي تقف خلف الهجوم على مقر الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 "لا تزال تنشط اليوم".

وقال بايدن من لوس أنجليس غداة كشف أولى خلاصات تحقيق برلماني وصف هجوم أنصار الرئيس السابق، دونالد ترامب، على مقر الكونغرس بأنه "ذروة محاولة انقلابية" إنه "من المهم أن يفهم الأميركيون حقيقة ما حصل، وأن يفهموا أن القوى نفسها التي تقف خلف ما جرى يوم السادس من كانون الثاني/يناير لا تزال تنشط اليوم".

وأضاف أن "ديمقراطيتنا على المحك. علينا أن نحمي ديمقراطيتنا".

وتابع بايدن "علي الإقرار بأنني لم أعتقد أنه سيكون تحديا مباشرا إلى هذا الحد"، مشددا على وجوب "كسب المعركة من أجل روح أميركا".

وقال أيضا "يمكننا أن نتحالف، ديموقراطيين وجمهوريين، لمنع أي كان من أن يذبح ديمقراطيتنا".

ومساء الخميس، عرضت لجنة تحقيق برلمانية تعرضت لانتقادات شديدة من غالبية الحزب الجمهوري، خلاصاتها الأولى حول هجوم الكابيتول في جلسة بثت شبكات تلفزيونية عدة وقائعها مباشرة، باستثناء قناة "فوكس نيوز".

واعتبر أعضاء اللجنة، وهم سبعة ديمقراطيين وجمهوريان، أن هجوم الكابيتول شكل "ذروة محاولة انقلابية" كان دونالد ترامب "في صلبها".