كييف تقصف مواقع روسيّة في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، أنه قصف مواقع روسية في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا.

وقالت هيئة الأركان العامة في الجيش الأوكراني عبر "فيسبوك"، اليوم: "قصفت قواتنا الجوية مواقع روسية ومواقع تتركز فيها معدات وأفراد ومستودعات حول خمس مناطق في خيرسون".

وسيطرت القوات الروسية على منطقة خيرسون بشكل شبه كامل، بما في ذلك العاصمة الإقليمية، منذ الأيام الأولى لبدء الحرب في 24 شباط/ فبراير.

وكانت هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها نحو 28 ألف كيلومتر مربع، تضم أكثر من مليون نسمة قبل الحرب.

وتحدث أحد المفاوضين الروس حول النزاع في أوكرانيا في 1 حزيران/ يونيو عن تنظيم مرتقب في تموز/ يوليو لاستفتاء في الأراضي التي يسيطر عليها الروس بهدف ضمها، وهو مشروع نددت به كييف.

الإعدام لمغربيّ وبريطانيَيْن بتهمة دعم القوات الأوكرانية

وفي سياق ذي صلة، قضت المحكمة العليا بمقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا، بإعدام الشاب المغربي سعدون إبراهيم، والبريطانيين شون بينر وأيدن أسلين، بتهمة دعم القوات الأوكرانية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أمس الخميس.

وألقت سلطات المقاطعة الانفصالية الموالية لروسيا، القبض على سعدون، في نيسان/ أبريل، فيما بدأت محاكمته الإثنين الماضي.

ونقل موقع "برلمان كوم" عن إبراهيم سعدون، والد الطالب المغربي، أنه استأنف على الحكم، وأضاف أن سلطات إقليم دونيستك (موالية للروس) أوكلت محام للدفاع عنه.

وكان والد سعدون نفى في تصريح سابق للموقع، أي علاقة لنجله بالجيش الأوكراني، مؤكدا أنه مجرد طالب.

وقال: "إبراهيم كان يتابع دراسته بأوكرانيا، وهو من سلم نفسه عكس ما يتم تداوله، إذ جرى إرغامه على ارتداء الزي العسكري، حيث كان ضحية تدليس بعدما أوهموه بنقله إلى العاصمة الأوكرانية كييف".

وكانت روسيا اعترفت رسميا في فبراير الماضي، بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك الخاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو "دولتين مستقلتين" عن أوكرانيا، وسط رفض دولي واسع.