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تحطم مروحية في إيطاليا: مصرع 7 أشخاص بينهم لبنانيان وأتراك

تاريخ النشر: 11/06/2022 - 17:24

تحطم مروحية في إيطاليا: مصرع 7 أشخاص بينهم لبنانيان وأتراك
من عمليات البحث والتعقب وراء الطائرة المنكوبة (Gettyimages)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: ربيع سواعد

انتشلت فرق البحث والإنقاذ اليوم، السبت، جثث 7 أشخاص إثر تحطم مروحية في إيطاليا؛ حسب ما أفادت وسائل إعلام إيطالية.

وأعلنت مصادر دبلوماسية مصرع الأشخاص السبعة الذين كانوا على متن مروحية اختفت يوم الخميس بإيطاليا، وعثر على حطامها صباح اليوم.

وأوردت وكالة الأنباء الإيطالية "ANSA"، أن الفرق عثرت صباح السبت على حطام المروحية في موقع كوسنا بجبال الأبينيني بين منطقتي توسكانا وإميليا-رومانيا الإيطاليتين.

من جهتها فتحت الوكالة الوطنية لسلامة الطيران الايطالية (ANSV) تحقيقا حول حادث سقوط المروحية.

وذكر الإعلام الإيطالي أول من أمس، الخميس، أن مروحية خاصة تقل 7 أشخاص بينهم 4 أتراك ولبنانيان والقائد الذي يحمل الجنسية الإيطالية، اختفت عن الرادار أثناء تحليقها بين منطقتي توسكانا وإميليا-رومانيا.

وأوضح أن المروحية من طراز "أجوستا كوالا AW119" أقلعت صباحا من مطار كابانورى تاسينيانو فى مدينة لوكا، وكانت متجهة إلى مدينة تريفيزو بإقليم فينيتو.

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#إيطاليا
#تركيا
#لبنان
#تحطم مروحية

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