قتلى في هجوم استهدف حافلة في كابول

عرب ٤٨ / أ ف ب

قُتل 4 أشخاص، على الأقل، مساء اليوم السبت، في هجوم بقنبلة استهدف حافلة ركاب صغيرة في العاصمة الأفغانية كابول، حسب ما أوردت الشرطة.

وأفاد المتحدث باسم شرطة العاصمة كابول، خالد زدران، بأن "القنبلة التي وضعت في حافلة صغيرة انفجرت في ساعة مبكرة من مساء السبت في حي بشرق كابول".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وانخفض عدد الهجمات في أفغانستان منذ تولي حركة طالبان السلطة في آب/أغسطس 2021، لكن هزّت البلاد سلسلة من الهجمات الدامية بقنابل في أواخر نيسان/ابريل خلال شهر رمضان وفي نهاية أيار/مايو أودت بعشرات الأشخاص.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن معظم تلك الهجمات.

وقُتل ما لا يقل عن 16 شخصًا في 25 أيار/مايو في أربع هجمات بقنابل ثلاث منها استهدفت حافلات صغيرة في مزار الشريف والرابع ضد مسجد في كابول.

وفي مزار الشريف أيضًا، أسفر تفجير حافلتين صغيرتين تقلان ركابًا شيعة عن مقتل تسعة أشخاص في 28 نيسان/أبريل، وأدى انفجار قنبلة في مسجد شيعي إلى مقتل 12 شخصًا في 21 نيسان/أبريل.

كما قُتل 36 شخصًا على الأقل، بينهم أطفال، في قندوز في هجوم آخر بقنابل على مسجد سني يرتاده صوفيون أثناء صلاة الجمعة في 22 نيسان/أبريل.

وقتل عشرة أشخاص في 29 نيسان/أبريل في انفجار في مسجد سني في كابول بعد صلاة الجمعة.

وتقلّل طالبان من خطر تنظيم "داعش"-ولاية خراسان، وتشنّ حملات ضد الجماعة التي تقاتلها منذ سنوات.

وضاعفت الحركة المداهمات خصوصا في ولاية ننغرهار شرق البلاد، واعتقلت مئات المتهمين بالانتماء إلى "داعش".

وتؤكد طالبان منذ أشهر أنها هزمت "داعش"، لكن محللين يعتقدون أن الجماعة المتطرفة لا تزال تشكل التحدي الأمني الرئيسي للسلطة الأفغانية الجديدة.