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أول لقاء بين وزيري الدفاع الصيني والأسترالي منذ 3 سنوات

تاريخ النشر: 12/06/2022 - 11:38

أول لقاء بين وزيري الدفاع الصيني والأسترالي منذ 3 سنوات
لقاء وزيري الدفاع الأسترالي والصيني (Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

التقى وزيرا الدفاع الأسترالي والصيني، الأحد، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في "خطوة أولى مهمة" بعد فترة طويلة من التوتر.

وجرت المحادثات بين ريتشارد مارليس ونظيره الصيني، وي فينغ، التي استمرت لأكثر من ساعة على هامش قمّة "حوار شانغري-لا" الأمنيّة في سنغافورة.

وقال مارليس أمام الصحافيين في سنغافورة "كانت فرصة لإجراء محادثات صريحة وشاملة جدا تناولت عددا من القضايا التي تهم أستراليا".

أضاف مارليس الذي يشغل منصب نائب رئيس وزراء أستراليا كذلك "من المهم حقًا في هذا الوقت وجود خطوط حوار مفتوحة".

وتابع "العلاقات بين أستراليا والصين معقدة. وبسبب هذا التعقيد تحديدًا، من المهم حقًا أن ننخرط في حوار في هذا الوقت".

ولم تعلق الصين على هذا الاجتماع.

وتوترت العلاقة بين البلدين في العامين الماضيين بعد أن دعت كانبيرا إلى إجراء تحقيق مستقل في نشأة فيروس كورونا، إضافة الى حظرها وحظرت شبكات الجيل الخامس لعملاق الاتصالات الصيني هواوي.

وردت الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا بفرض رسوم جمركية على العديد من السلع الأسترالية.

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