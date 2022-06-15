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فرنسا تعتقل قياديا في "داعش" خلال عملية في مالي

تاريخ النشر: 15/06/2022 - 14:49

فرنسا تعتقل قياديا في "داعش" خلال عملية في مالي
قوات "برخان" الفرنسية في مالي (Gettyimages)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: ربيع سواعد

اعتقل الجيش الفرنسي، قياديا بارزا في تنظيم "داعش" الإرهابي بجمهورية مالي؛ حسب ما أورد اليوم الأربعاء.

وذكر متحدث باسم الجيش، أنه "في ليل 11-12 حزيران/يونيو الجاري، وخلال عملية لقوات برخان الفرنسية جرى القبض على أمية ولد البقاعي، القيادي البارز في تنظيم ’داعش’ في الصحراء الكبرى"؛ حسب ما أورد موقع "فرانس 24".

وحسب المصدر نفسه، لم يعلن المتحدث باسم الجيش تفاصيل أخرى عن العملية، كما لم تعلق السلطات في مالي حول الأمر.

ومما يذكر أن العديد من التنظيمات الإرهابية تنشط في منطقة الساحل الإفريقي، بينها فرع "القاعدة ببلاد المغرب" التي تشن من حين لآخر هجمات تستهدف الثكنات العسكرية والأجانب في دول الساحل، خصوصًا في مالي.

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#فرنسا
#داعش
#مالي

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