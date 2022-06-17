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أفغانستان: قتيل و7 إصابات في هجوم على مسجد

تاريخ النشر: 17/06/2022 - 20:02

أفغانستان: قتيل و7 إصابات في هجوم على مسجد
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

قُتل شخص واحد، على الأقل، وأصيب 7 آخرون بجروح في هجوم بقنبلة استهدف مسجدا في شمال شرق أفغانستان خلال صلاة الجمعة؛ حسب ما أوردت الشرطة المحلية.

وذكر المتحدث باسم شرطة ولاية قندوز، قاري عبيد الله عبيدي، أن "الانفجار وقع في مسجد في منطقة الإمام صاحب وأسفر عن مقتل أحد المصلين وإصابة 7 آخرين".

وسبق أن شهدت هذه المنطقة هجوما مماثلا في 22 نيسان/أبريل استهدف مسجدا يرتاده صوفيون خلال صلاة الجمعة وأدى إلى مقتل 36 شخصًا على الأقل.

وأضاف عبيدي أن "المتفجرات زرعت داخل المسجد، ووقع الانفجار بينما كان المصلون يؤدون صلاة الجمعة".

وأكد مصدر طبي في مستشفى الولاية حصيلة الهجوم الذي لم تتبنه أي جهة بعد.

وتراجع عدد الهجمات في أفغانستان منذ تولي حركة طالبان السلطة في آب/أغسطس 2021، لكن البلاد شهدت في أواخر نيسان/أبريل خلال شهر رمضان وفي نهاية أيار/مايو سلسلة هجمات دامية أودت بعشرات الأشخاص.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن معظم تلك الهجمات.

وتحاول طالبان التقليل من خطر تنظيم "داعش"-ولاية خراسان، وتستهدف دوريا عناصر وخلايا من الجماعة التي تقاتلها منذ سنوات.

وصعّدت طالبان حملتها ضد التنظيم خصوصا في ولاية ننغرهار شرق البلاد، واعتقلت مئات المتهمين بالانتماء إليه.

وتؤكد طالبان منذ أشهر أنها هزمت تنظيم "داعش"، لكن محللين يعتقدون أنه لا يزال تشكل التحدي الأمني الرئيسي للسلطة الأفغانية الجديدة.

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#أفغانستان
#طالبان
#داعش
#تفجير مسجد

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