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الصين تطلق حاملة طائرات ثالثة عالية التقنية

تاريخ النشر: 17/06/2022 - 10:04

الصين تطلق حاملة طائرات ثالثة عالية التقنية
حاملة الطائرات الصينية ("أ ب")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أطلقت الصين رسميا، اليوم الجمعة، حاملة طائرات ثالثة عالية التقنية، خلال مراسم أقيمت بمناسبة إنزال السفينة إلى المياه في حوض لبناء السفن في شنغهاي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وهي الثانية التي تبنى كليا في الصين، وأكثر تطورا بكثير من الحاملتين السابقتين. ولن تسلَّم إلى القوات البحرية إلا بعد تجارب عدة في البحر.

ولم توضح الوكالة موعد تسليم حاملة الطائرات ووضعها في الخدمة.

("أ ب")

وأطلق على حاملة الطائرات اسم "فوجيان" تيمنا بمقاطعة صينية على غرار الحاملتين السابقتين "لياونينغ" و"شاندونغ".

وأتى إنزال الحاملة إلى المياه وسط توترات كبيرة بين الصين والولايات المتحدة، بشأن جزيرة تايوان البالغ عدد سكانها 24 مليون نسمة والتي تعتبرها بكين مقاطعة تابعة لها.

("أ ب")

وقد عمدت البحرية الصينية في السنوات الأخيرة إلى تمرير حاملات الطائرات التابعة لها في مضيق تايوان الذي يفصل الصين القارية عن تايوان.

وتتميز حاملة الطائرات الصينية الثالثة هذه عن الحاملتين الأخريين بحجمها الكبير، فضلا عن تمتعها بمنجنيق لإطلاق الطائرات على ما ذكرت وكالة الصين الجديدة.

وتتمتع حاملتا الطائرات السابقتان بمنصة لإقلاع الطائرات.

("أ ب")

ويسمح نظام المنجنيق للطائرات بحمل كمية أكبر من الوقود والأسلحة. وسيعمل نظام المنجنيق المتطور بالطاقة الكهرومغنطيسية على ما أكدت الوكالة.

وقدرات حاملة الطائرات، المجهزة بأحدث الأسلحة وتقنيات إطلاق الطائرات، يعتقد أنها تنافس نظيراتها الغربية، حيث تسعى بكين إلى تحويل أسطولها البحري، وهو بالفعل الأكبر في العالم، إلى قوة متعددة حاملات الطائرات.

وقالت وكالة "جينز" المرجعية للمعلومات العسكرية إن الولايات المتحدة تملك العدد الأكبر من حاملات الطائرات في الخدمة (11) تليها الصين (2) والمملكة المتحدة (2) وروسيا (1) وفرنسا (1) وإيطاليا (1) والهند (1) وتايلاند(1).

ووضعت حاملة الطائرات الصينية الأولى "لياونينغ" في الخدمة العام 2012 وتستخدم خصوصا كمنصة تدريب.

وسمحت الخبرة المستقاة منها ببناء أول حاملة طائرات تبنى في الصين سميت "شاندونغ" وضعت في الخدمة نهاية العام 2019.

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#حاملة طائرات
#الصين
#شنغهاي
#تايوان

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