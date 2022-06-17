المفوضيّة الأوروبيّة تؤيّد منح أوكرانيا وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبيّ

أوصت المفوضية الأوروبية، الدول الأعضاء، بمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لايين في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة.

وقالت إن "المفوضية توصي المجلس أولا بإعطاء أوكرانيا أفقا أوروبيًا، وثانيًا بمنحها وضع المرشح. وهذا بالطبع شريطة أن تنفذ الدولة عددًا من الإصلاحات المهمة".

وأضافت فون دير لايين: "نعلم جميعًا أن الأوكرانيين مستعدون للموت من أجل الدفاع عن تطلعاتهم الأوروبية. نريدهم أن يعيشوا معنا، من أجل الحلم الأوروبي".

وستتم مناقشة هذا الرأي في القمة الأوروبية في 23 و24 حزيران/ يونيو، وينبغي على قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 المصادقة عليه بالإجماع.

ولم يسبق أن تم إصدار رأي في وقت قصير كهذا بشأن طلب ترشح، وهي حالة طارئة بسبب الحرب التي تخوضها روسيا منذ أكثر من ثلاثة أشهر، كما تعد جزءًا من الدعم الذي يقدمه الأوروبيون لأوكرانيا في مواجهة موسكو.

وأيّدت باريس وبرلين وروما منح أوكرانيا "فورا" وضع المرشح رسميا، أمس الخميس، خلال زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني، أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، الذين انضم إليهم الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس.

وأكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا "مستعدة" للعمل لتصبح "دولة كاملة العضوية" في الاتحاد الأوروبي.