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بن سلمان يزور تركيا في 22 حزيران

تاريخ النشر: 17/06/2022 - 11:37

بن سلمان يزور تركيا في 22 حزيران
بن سلمان وإردوغان (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

يزور ولي العهد السعوديّ، محمد بن سلمان، تركيا، رسميا في 22 حزيران/ يونيو الجاري، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء، اليوم الجمعة، نقلا عن مسؤول تركيّ لم تسمّه.

وستكون هذه الزيارة الأولى لولي العهد السعوديّ إلى إسطنبول، منذ مقتل الصحافيّ السعوديّ جمال خاشقجي في قنصليّة بلاده في إسطنبول في عام 2018، والذي أدى إلى أزمة حادة بين البلدين.

وأوضح المصدر أن برنامج الزيارة سيُعلن بالتفصيل "خلال عطلة نهاية الأسبوع"، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع عدة اتفاقات خلال الزيارة.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قد زار السعودية في نهاية نيسان/ أبريل، والتقى بن سلمان، قبل أن يؤدي مناسك العمرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" في ختام لقائهما بأنه جرى خلاله "استعراض العلاقات السعودية التركية، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها".

وكانت هذه أول زيارة لإردوغان إلى السعودية منذ الأزمة، بعد وقت قصير من إحالة محكمة تركية تحاكِم 26 سعوديا يشتبه في ضلوعهم بمقتل خاشقجي، أوراق القضية على السعودية، ما يعني إسدال الستار على القضية في تركيا، الأمر الذي أثار استياء منظّمات حقوقية.

وقُتل خاشقجي، الصحافي الذي كان يكتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" ينتقد فيها ولي العهد في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018 في قنصلية بلاده في إسطنبول، في عملية أحدثت صدمة في العالم وشرخا في العلاقات.

واتّهم إردوغان حينها "أعلى المستويات" في الحكومة السعودية، بإعطاء الأمر لتنفيذ عملية الاغتيال على أيدي عناصر سعوديين، لكنه استبعد العاهل السعودي من التهمة.

وردّت السعودية بممارسة ضغوط على الاقتصاد التركي من خلال مقاطعة البضائع التركية في شكل غير رسمي.

وتواجه تركيا أزمة مالية حادة تدفعها إلى طيّ صفحة الخلافات مع خصومها ومنافسيها، مثل مصر وإسرائيل، وخصوصا دول الخليج الغنية بالنفط وعلى رأسها السعودية والإمارات، إذ يشهد الاقتصاد التركي انهيار عملته وارتفاع معدل التضخم الذي تجاوز 60 بالمئة خلال السنة الماضية.

وتأمل تركيا في جذب استثمارات خليجية جديدة إليها، للمساعدة على تحريك عجلة الاقتصاد.

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#بن سلمان
#محمد بن سلمان
#ولي العهد السعوديّ
#تركيا

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