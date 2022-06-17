مقتل شخص وإصابة آخرين جراء إطلاق نار أمام كنيسة في أميركا

قُتل شخص وأصيب آخران جراء إطلاق نارأمام كنيسة في فيستافيا هيلز في ألاباما بجنوب الولايات المتحدة، أمس الخميس، وفقا لما أعلنت شرطة المدينة موضحة أنها احتجزت مشتبها به.

وقالت شرطة فيستافيا هيلز في صفحتها على فيسبوك إن ثلاثة أشخاص في كنيسة القديس ستيفن أصيبوا برصاص.

وأضافت أنه "للأسف توفي أحد الضحايا متأثرا بجروحه. هناك ضحيتان في مستشفى محلي يتلقيان العلاج".

وأكدت أنها احتجزت مشتبها به وأنه "لا يوجد تهديد إضافي" للمدينة.

ووقع إطلاق النار أمام الكنيسة بعيد الساعة 18,00 (23,00 بتوقيت غرينتش) خلال تنظيم مأدبة طعام، وفقا لموقع "سانت ستيفن" الإلكتروني.

وأثارت عمليات إطلاق النار الجماعي المتكررة غضبا واسعا في الولايات المتحدة، إذ تدعم غالبية السكان تشديد قوانين الأسلحة، لكن معارضة الكثير من المشرعين والناخبين الجمهوريين كانت منذ فترة طويلة عقبة أمام إقرار تغييرات كبيرة.