إصابة 3 أشخاص إثر اعتداء مسلح في مطار سان فرانسيسكو

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، إثر تعرضهم لاعتداء مسلح داخل مطار سان فرانسيسكو الدولي في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقالت السلطات، في بيان، إن رجلاً يحمل "سلاحا حادا" هاجم ركابًا داخل صالة بمطار سان فرانسيسكو الدولي، مساء الجمعة، ما تسبب في إصابة ثلاثة منهم بجروح وخدوش".

وأفادت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، اليوم السبت، بأن المهاجم "توجه إلى مبنى الركاب الدولي، وتجول حول صالة المغادرة وأخرج سلاحا حادا، ثم هاجم ثلاثة وأصابهم قبل اعتقاله".

من جهته، قال مسؤول في المطار لصحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل" إن المسافرين كانوا في منطقة "تسبق تواجد قوات الأمن عندما تعرضوا للهجوم".

ولم تكشف السلطات الأميركية، حتى صباح اليوم، السبت، مزيدا من التفاصيل بشأن هوية المهاجم أو دوافعه.