روسيا: مقتل 5 مدنيين إثر قصف أوكراني على دونيتسك

عرب ٤٨/ أ ف ب

قتل خمسة مدنيين وأصيب 12 آخرون، السبت، جراء قصف أوكراني في دونيتسك بشرق أوكرانيا الانفصالي، وفق ما أفادت السلطات المحلية الموالية لروسيا.

وقالت هيئة أركان السلطات المذكورة في بيان عبر تيليغرام "إثر قصف للقوات الأوكرانية، قتل خمسة أشخاص وأصيب 12 آخرون في جمهورية دونيتسك الشعبية".

ودونيتسك هي عاصمة "جمهورية" دونيتسك المعلنة من جانب واحد في حوض دونباس في شرق أوكرانيا.

ويسيطر الانفصاليون الموالون لموسكو على هذا الحوض جزئيا منذ 2014. وتشهد المنطقة راهنا معارك شرسة بين القوات الأوكرانية وتلك الروسية التي بدأت هجوما على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وقالت القوات العسكرية الموالية لروسيا في دونيتسك في بيان منفصل "منذ الصباح، يستهدف قصف كثيف للعدو عاصمة جمهورية" دونيتسك الشعبية، مؤكدة سقوط أكثر من مئتي قذيفة مدفعية عيار 155 ملم، السبت، على مناطق عدة.

وذكرت وكالات الأنباء الروسية أن القصف طاول خصوصا صالة سينما ومقهى في وسط المدينة.