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الحكومة الألمانية تتخذ إجراءات طارئة لتأمين إمدادتها بالغاز

تاريخ النشر: 19/06/2022 - 13:02

الحكومة الألمانية تتخذ إجراءات طارئة لتأمين إمدادتها بالغاز
محطة نقل للغاز الطبيعي في ألمانيا (Getty images)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

ستتخذ الحكومة الألمانية إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها من الغاز في مواجهة انخفاض الكميات الروسية المسلّمة، بما في ذلك زيادة استخدام الفحم، كما أعلنت الحكومة، اليوم الأحد.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان "بهدف تقليل استهلاك الغاز، يجب استخدام كميات أقل من الغاز لتوليد الكهرباء. وبالتالي، سيتعين استخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم بشكل أكبر".

وتأتي هذه الخطوة ردا من الحكومة الألمانية على إعلانات شركة "غازبروم" الروسية خفضا في شحنات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم، على خلفية المواجهة بين الدول الغربية وروسيا في سياق الحرب في أوكرانيا.

ويعد هذا القرار بمثابة تحول في مسار هذه الحكومة الائتلافية التي تضم عددا كبيرا من المدافعين عن البيئة، والتي تعهدت التخلص التدريجي من الفحم بحلول العام 2030.

وعلّق وزير الاقتصاد روبرت هابيك في بيان "إنه أمر مرير لكن من الضروري تقليل استهلاك الغاز".

وتشمل حزمة الإجراءات التي أعلنت الأحد، نظام "مزاد" لبيع الغاز للصناعيين، ما سيسمح، وفقا لبرلين، بخفض الاستهلاك في قطاع التصنيع الألماني.

كذلك، يفترض تخصيص اعتمادات جديدة من المصرف العام "ك.ف.دبليو" لضمان ملء خزانات الغاز في البلاد التي فيها حاليا 56% من سعتها القصوى.

ولخص هابيك الوضع قائلا "أمن الإمدادات مضمون" لكن "الوضع حساس".

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#الغاز الطبيعي
#نورد ستريم
#إجراءات ألمانية لتأمين إمدادات الغاز
#الحرب الروسية الأوكرانية

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