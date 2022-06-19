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الناتو: الحرب في أوكرانيا قد تستمر لسنوات

تاريخ النشر: 19/06/2022 - 20:00

الناتو: الحرب في أوكرانيا قد تستمر لسنوات
ينس ستولتنبرغ (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأحد، إن الحرب في أوكرانيا قد تستمر لسنوات، ودعا حلفاء كييف إلى مواصلة دعمها بوتيرة ثابتة، في الوقت الذي تحاول فيه قوات روسية انتزاع السيطرة على أراض بشرق البلاد.

وأضاف ستولتنبرغ في تصريحات أدلى بها لصحيفة "بيلد" الألمانية، أنه لا أحد يعرف كم ستستغرق الحرب الدائرة في أوكرانيا. وتابع "علينا الاستعداد لحقيقة أن الحرب التي في أوكرانيا قد تستمر لسنوات."

وأكد ستولتنبرغ أنهم لم يتراجعوا عن دعم أوكرانيا، مشددًا على ضرورة مواصلة دعم كييف على مختلف الأصعدة العسكرية والإنسانية.

وأفاد بأن تزويد أوكرانيا بأسلحة الحديثة، يمكن أن يعزز من فرضيات استعادة منطقة دونباس "الخاضعة نسبة كبيرة منها للاحتلال الروسي".

(Getty Images)

وشدد على أن "ناتو" سيواصل دعم أوكرانيا كي تدافع عن نفسها، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن الحلف لن يكون جزءًا من الاشتباك.

وأوضح أنه "حتى لو كانت التكاليف مرتفعة، ليس فقط بسبب الدعم العسكري، ولكن أيضا مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء".

وفي معرض تعليقه على المخاوف التركية من انضمام فنلندا والسويد إلى "ناتو"، أشار ستولتنبرغ إلى تصنيف دول الحلف والاتحاد الأوروبي، إلى جانب السويد وفنلندا، حزب العمال الكردستاني ضمن قوائم الإرهاب.

وأضاف أن تركيا "عضو يتمتع بأهمية إستراتيجية داخل ناتو، فيما يخص أوروبا، وروسيا، والعراق وسورية".

ونوه إلى أنه لا توجد دولة عضو في "ناتو"، تضرر من الإرهاب بالقدر الذي تضررت به تركيا. وتابع "لذا، نأخذ مخاوف تركيا على محمل الجد ونبذل ما بوسعنا لتبديدها".

وسبق أن صرح الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بأن موافقة بلاده على انضمام السويد وفنلندا إلى ناتو، مرهونة بمدى مراعاة هذين البلدين لمخاوف تركيا الأمنية.

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#حلف شمال الأطلسي
#ناتو
#ينس ستولتنبرغ
#روسيا
#أوكرانيا

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