روسيا تواصل التقدم شرق أوكرانيا وكييف نحو الاتحاد الأوروبي

يواصل الجيش الروسي ضرب البنية التحتية العسكرية الأوكرانية مكثفا قصفه لمدينتي دونيتسك وسيفيرودونيتسك والتقدم في شرق أوكرانيا، بينما تواصل كييف جهودها للحصول على أسلحة من الغرب والتقدم نحو الاتحاد الأوروبي، وسط تفاؤل باستئناف المفاوضات مع موسكو.

وقصف الجيش الروسي البنية التحتية العسكرية الأوكرانية في مختلف أرجاء البلاد، خصوصا على المحورين الجنوبي والشرقي.

وقال حاكم مقاطعة لوغانسك الأوكرانية سيرغي غايداي إن روسيا بدأت إرسال عدد كبير من قوات الاحتياط إلى سيفيرودونيتسك من مناطق قتال أخرى، وذلك في محاولة للسيطرة الكاملة على المدينة الواقعة على خط المواجهة في شرقي البلاد وآخر معقل مهم للجيش الأوكراني في لوغانسك.

بدوره، قال مستشار وزير الدفاع الأوكراني، إن روسيا أحرزت مكاسب قليلة مؤخرا لكنها لم تحقق أيا من أهدافها، مضيفا "دعم شركائنا يجب أن يستمر حتى نلحق الهزيمة بالمعتدين".

أما حاكم إقليم خاركيف أوليه سينيهوبوف، فقال إن عدة صواريخ روسية أصابت مصنعا للغاز في منطقة إزيوم، مما تسبب باندلاع حريق هائل، موضحا أن بعض المباني لحقت بها أضرار.

المفاوضات بين موسكو وكييف قد تُستأنف في آب

دبلوماسيا، قال كبير المفاوضين الأوكرانيين ديفيد أراخاميا، لموقع بوليتيكو إن كييف تحتاج إلى أن تكون قادرة على تدمير أنظمة الدفاع الجوي الروسية من على بعد مئات الأميال، حتى تتمكن القوات الأوكرانية من استخدام طائرات مسيرة وأسلحة أخرى دون التخوف من إسقاطها.

وأوضح أراخاميا أن المفاوضات بين موسكو وكييف قد تُستأنف أواخر أغسطس/آب المقبل، في تركيا بمشاركة الأمم المتحدة.

وأضاف كبير المفاوضين الأوكرانيين أن الحد الأدنى المقبول لأي اتفاق مع الروس هو طردهم أو انسحابهم طواعية إلى حيث كانوا قبل 24 فبراير/شباط، وفق تعبيره.

من جانبه، جدد رئيس الوفد الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي، موقف بلاده بأن شبه جزيرة القرم وإقليم دونباس لا يشكلان محورا للنقاش خلال المفاوضات مع أوكرانيا.

وشدد ميدينسكي في تصريحات صحفية على أن القرم جزء من روسيا ومكرّس في الدستور.

ستولتنبرغ: الحرب في أوكرانيا قد تستمر "لسنوات"

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في مقابلة نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الأحد، من أن الحرب في أوكرانيا قد تستمر "لسنوات" وحث الدول الغربية على توفير دعم طويل الأمد لكييف.

وأكد "علينا ان نستعد لاحتمال أن يستمر ذلك (الحرب) لسنوات. علينا ألا أن نخفف دعمنا لأوكرانيا حتى لو كانت الاكلاف مرتفعة ليس فقط على صعيد الدعم العسكري لكن أيضا بسبب أسعار الطاقة والمواد الغذائية التي تشهد ارتفاعا".

وأضاف ستولتنبرغ أن تزويد أوكرانيا بأحدث الأسلحة من شأنه أن يزيد من فرص تحرير إقليم دونباس، الذي تتقدم فيه قوات روسيا.

ونقل موقع بوليتيكو عن مسؤول عسكري أميركي أن البنتاغون لا يزال يدرس جميع الخيارات في دعم أوكرانيا عسكريا، وأن قرار إرسال 4 قاذفات صواريخ ليس نهائيا بعد.

وأضاف المسؤول العسكري أن مساهمات الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا تتم بالتشاور مع الحلفاء والشركاء، وأن القرار سيستند إلى احتياجات أوكرانيا العاجلة.