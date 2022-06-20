إيران: "من المبكّر" الحديث عن إعادة فتح سفارتنا في الرياض

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إنه "من المبكّر" الحديث عن إعادة فتح سفارة طهران في السعودية.

وقال متحدث الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في تصريحات صحافية متلفزة: "إنه سيكون من السابق لأوانه أن تتحدث إيران والسعودية عن إعادة فتح سفارتيهما".

وجاء ذلك ردا على سؤال صحافي "عما إذا كان سفر الحجاج الإيرانيين إلى السعودية يمكن أن يشير إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

وانطلقت، الأسبوع الماضي، أول قافلة حجاج إيرانيين إلى السعودية لأداء فريضة الحج بعد عامين من التوقف على خلفية جائحة كورونا.

وتعتبر كل من الرياض وطهران ملف الحج منفصلا عن أي خلافات دبلوماسية.

وتستضيف بغداد منذ عام 2021، مباحثات بين إيران والسعودية، بهدف إنهاء القطيعة الممتدة منذ عام 2016، والتوصل إلى تفاهمات بشأن الخلافات القائمة بينهما في عدة ملفات أبرزها الحرب باليمن والبرنامج النووي، آخرها في نيسان/ أبريل الماضي.

وفي كانون الثاني/ يناير 2016، قطعت السعودية علاقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد، احتجاجا على إعدام السعودية رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها الإرهاب.

وتتهم دول خليجية، تتقدمها السعودية، إيران بامتلاك "أجندة شيعية" توسعية في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، بينها العراق واليمن ولبنان وسورية، وهو ما تنفيه طهران، وتقول إنها تلتزم بعلاقات حُسن الجوار.