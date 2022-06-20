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بايدن لن يزور "على الأرجح" أوكرانيا في رحلته المقبلة إلى أوروبا

تاريخ النشر: 20/06/2022 - 20:44

بايدن لن يزور "على الأرجح" أوكرانيا في رحلته المقبلة إلى أوروبا
الرئيس الأميركيّ، بايدن (geety images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الإثنين، إنه لن يزور أوكرانيا على الأرجح خلال رحلته إلى أوروبا، التي تبدأ هذا الأسبوع.

وأوضح بايدن عندما سئل في البداية عما إذا كان يعتزم زيارة أوكرانيا "يعتمد ذلك" على اعتبارات مختلفة، لكنه قال بعد تحدثه إلى الصحافيين الذين ضغطوا عليه بشأن هذا الاحتمال أثناء تجوله على الشاطئ خلال عطلة نهاية أسبوع طويلة "خلال هذه الرحلة، الأمر ليس مرجحا".

ويُعدّ بايدن أحد القادة الغربيين الرئيسيين الذين لم يزوروا أوكرانيا بعد، لإظهار دعمهم لهذا بلد في مواجهة الحرب التي شنّتها روسيا.

والأسبوع الماضي، انضم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى المستشار الألماني، ورئيس الوزراء الإيطالي، في زيارة لأوكرانيا، فيما زار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أوكرانيا مرتين منذ بدء الحرب.

ويتوجّه بايدن إلى ألمانيا السبت لحضور قمة مجموعة السبع ثم إلى مدريد لحضور اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال للصحافيين إن زيارة أوكرانيا ستعتمد على "الكثير من الأمور".

وقال الرئيس الأميركي إنه على اتصال وثيق بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وهو يتحدث إليه "أربع مرات في الأسبوع تقريبا".

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#الرئيس الأميركي
#جو بايدن
#أوكرانيا
#روسيا
#الحرب الروسية الأوكرانية

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