قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة بالعاصمة الأفغانية كابل

قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب عدد آخر، في تفجير عبوة ناسفة وضعت في سيارة تقل مدنيين شمالي العاصمة الأفغانية كابل، بحسب ما أفاد مصدر أمني أفغاني، اليوم الإثنين.

وفتحت الشرطة الأفغانية تحقيقا بشأن ملابسات الحادث الذي يعد التفجير الثالث من نوعه خلال يومين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

وأظهرت مقاطع فيديو أولية عددا من الأشخاص يحاولون إطفاء النيران التي اشتعلت في سيارة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم قائد شرطة العاصمة الأفغانية خالد زدران، بأن الانفجار استهدف سيارة مدنية في أحد الأحياء في شمال كابل، حيث لم يتضح بعد الجهة التي تقف وراء الانفجار ومن المستهدف.

وجاء الحادث بعد يوم من هجوم آخر استهدف معبدا للسيخ بكابل وأودى بحياة شخصين على الأقل، وأثار هذا الحادث، الذي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه، مخاوف دولية بشأن موجة العنف الأخيرة في أفغانستان.

وقال التنظيم في بيان إن الهجوم جاء ردا على التصريحات المسيئة بحق النبي محمد ، رغم أن التصريحات المسيئة صدرت من الحزب القومي الهندوسي الحاكم في الهند (بهاراتيا جاناتا).

وأوضح التنظيم في بيانه أن أبو محمد الطاجيكي، أحد أفراده، هاجم المعبد بعد قتل حارسه، واستهدف بعد ذلك الناس في داخله بسلاح ناري وقنابل يدوية.

كما أدى انفجار وقع يوم الجمعة الماضي، في مدينة قندوز الشمالية إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

ويحذر محللون من خطر اندلاع أعمال عنف من جانب مسلحين وأنه لا يزال قائما، إذ وقعت هجمات دامية عدة في الأشهر القليلة الماضية.