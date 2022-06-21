إيران تحاكم 3 أشخاص بشبهة تجسسهم لصالح الموساد

قال مسؤول قضائي إيراني اليوم، الثلاثاء، إن إيران ستحاكم قريبا ثلاثة أشخاص، وصفتهم بأنهم عملاء لجهاز الموساد الإسرائيلي، وكانوا قد اعتقلوا في نيسان/أبريل الماضي.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن المسؤول القضائي، مهدي شمس عبادي، قوله إن "الثلاثة كانوا يخططون لاغتيال علمائنا النوويين وفقا لتقديرات المخابرات".

ولم يحدد عبادي جنسية المعتقلين.

وكانت الوكالة الإيرانية نفسها قد أوردت، في نيسان/أبريل، نبأ اعتقال ثلاثة أشخاص قالت إنهم جواسيس للمخابرات الإسرائيلية في إقليم سيستان وبلوخستان جنوب شرقي إيران.

وفي نهاية نيسان/أبريل الماضي، ذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية أن عناصر من الموساد اختطفوا عنصرا من الحرس الثوري الإيراني، وحققوا معه داخل الأراضي الإيرانية، بادعاء محاولة أحد عناصر وحدة في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، اغتيال دبلوماسي في القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، التي جرى إحباطها.