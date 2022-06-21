استفتاء في خيرسون وروسيا تقر باستهداف منصات نفطية بالقرم

في وقت تستمر المعارك بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، بعد أن تحولت السيطرة الكاملة على هذه المنطقة إلى الهدف الرئيسي للعملية العسكرية الروسية في مرحلتها الراهنة، يستعد الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، في قمته المقررة يومي الخميس والجمعة في بروكسل، لبحث مسألة منح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى التكتل.

وأعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريمووسوف، أنه من المخطط أن يجري الاستفتاء العام حول انضمام المنطقة إلى روسيا في الخريف المقبل.

وقال ستريمووسوف، في حديث لوكالة "نوفوستي"، إن "الاستفتاء العام سيجري هذا العام. من المخطط عقده الخريف المقبل".

وأضاف أن الموعد لم يحدد بدقة بعد، لكن "نستعد للاستفتاء العام. يجري حل المسائل التنظيمية. وبعد الاستفتاء العام، سنصبح وحدة إدارية كاملة الحقوق ضمن روسيا. يبقى هناك القليل من الوقت قبل أن نتمتع بحقوق المواطنة في دولة روسيا العظيمة. نسير على طريق القرم".

يأتي ذلك، فيما أعلن الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، تغيير خاصيات أبراج البث التلفزيوني في منطقة خيرسون بأكملها لتصبح قنوات التلفزة الروسية متاحة مجانا في هذه المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا والتي احتلتها موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن "خبراء وحدات بث القوات المسلحة الروسية غيرت خاصيات آخر برج من بين سبعة أبراج في منطقة خيرسون، لتتمكن قنوات التلفزة الروسية من البث"، مشيرة إلى أن نحو مليون من سكان المنطقة بات بإمكانهم الآن مشاهدة هذه القنوات مجانا.

ميدانيا، قالت القوات المسلحة الأوكرانية إنها قصفت المنصات النفطية لشركة "تشورنومور نافتوغاز" الروسية الواقعة في شبه جزيرة القرم. ووفقا لبيان بثته على صفحاتها الرسمية، فإن الدور الرئيسي لمنصات النفط هو توفير قواعد معدات إلكترونية وعسكرية وأنظمة رادار إلى موسكو.

من جهته، أقر رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، باستهداف القوات الأوكرانية منصات النفط لشركة تشورنومور نافتوغاز الروسية، وأعلن إجلاء 49 شخصا من منصات الحفر.

وقالت الاستخبارات العسكرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية استخدمت بنجاح الأسبوع الماضي، لأول مرة، صواريخ هاربون المضادة للسفن التي تبرّع بها الغرب للاشتباك مع القوات الروسية.

وأضافت وزارة الدفاع، في تحديثها اليومي على "تويتر"، "كان هدف الهجوم بصورة شبه مؤكدة هو زورق القطر الروسي فاسيلي بيخ الذي كان ينقل أسلحة وأفراداً إلى جزيرة في شمال غرب البحر الأسود".