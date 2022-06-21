تركيا: اجتماع رباعيّ الأسبوع المقبل بشأن الحبوب الأوكرانيّة

ذكرت وسائل إعلام تركية، الثلاثاء، أن "اجتماعا رباعيا" يضم ممثلين للأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا، سيعقد الأسبوع المقبل في تركيا، بغية تنظيم تصدير الحبوب في البحر الأسود.

ونقلت محطتا التلفزيون الخاصتان "سي إن إن ترك" و"إن تي في" عن مصادر في الرئاسة التركية قولها، إن هذه المحادثات ستقام في إسطنبول.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد قال الإثنين، إن "مفاوضات صعبة" تجرى لرفع الحصار عن الموانئ الأوكرانية حيث يتعذر تصدير ملايين الأطنان من الحبوب بسبب الحصار الذي يفرضه الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وتجري الأمم المتحدة مفاوضات منذ أسابيع مع موسكو وكييف وأنقرة التي ستوفر ضمانة عسكرية لاستخدام البحر الأسود من جانب سفن مدنية، للتوصل إلى اتفاق يسمح بإخراج الحبوب من أوكرانيا وبعودة الأسمدة المنتجة في روسيا إلى السوق الدولية. لكن لم تفض المحادثات إلى اتفاق بعد.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق، خفض أسعار المواد الغذائية والتخفيف من حدة الأزمة الغذائية في العالم التي تتفاقم جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأعربت تركيا في منتصف حزيران/ يونيو على لسان وزير خارجيتها مولود تشاوش أوغلو عن استعدادها، لاستضافة "اجتماع رباعي" متحدثا عن إقامة "خطوط آمنة" في البحر الأسود "يمكن استخدامها من دون إزالة الألغام المزروعة على الطرق البحرية".

واستقبل تشاوش أوغلو قبل أسبوع على ذلك في أنقرة نظيره الروسي، سيرغي لافروف، للبحث في هذه المسألة من دون التوصل إلى نتيجة مجدية.