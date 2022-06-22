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255 قتيلا على الأقل بزلزال ضرب أفغانستان

تاريخ النشر: 22/06/2022 - 09:15

255 قتيلا على الأقل بزلزال ضرب أفغانستان
جانب من الدمار الذي خلفه الزلزال بإقليم بكتيكا (تويتر)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

أسفر زلزال قوته 6.1 درجات ضرب إقليم بكتيكا في أفغانستان عن مصرع وإصابة المئات من الأشخاص، حيث من المتوقع ارتفاع حصيلة الضحايا، وفق ما ذكرت وكالة إدارة الكوارث بأفغانستان، اليوم الأربعاء.

وأفادت وكالة إدارة الكوارث، بأن الزلزال الذي ضرب جنوب شرق البلاد تسبب بمصرع 255 شخصا على الأقل، وأيضا خلف مئات الجرحى، حيث من المتوقع ارتفاع حصيلة الضحايا والإصابات.

وقال رئيس الهيئة محمد نسيم حقاني، إن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا، حيث قتل 130 شخصا على الأقل وأصيب 250 بجروح.

وأضاف أنه تم الإبلاغ عن وفيات أيضا في إقليمي ننكرهار وخوست في الوقت الذي تتحقق فيه السلطات من سقوط مزيد من الضحايا.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً قوته 6.1 درجات هز أجزاء من أفغانستان وباكستان.

وأضافت الهيئة ان الزلزال وقع على بعد 44 كيلومترا من مدينة خوست في جنوب شرق أفغانستان، وكان على عمق 51 كيلومترا.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في تغريدة على "تويتر"، إن الهزة شعر بها 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند على امتداد 500 كيلومتر تقريبا.

وشعر الناس بالزلزال في العاصمة الأفغانية كابول وكذلك في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وفق روايات شهود نُشرت على موقع مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

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#أفغانستان
#إدارة الكوارث
#زلزال
#إقليم بكتيكا

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