سورينام تتراجع عن فتح سفارة في القدس

أعلن رئيس سورينام، تشاندريكابيرساد (تشان) سانتوخي، عن تراجعه عن نقل سفارة بلاده إلى القدس، مشيرا إلى أن الدولة ليس لديها الأموال اللازمة لبناء سفارة في إسرائيل، وفق ما ذكرت وكالة رويترز اليوم، الجمعة.

وقال سانتوخي أمام الجمعية الوطنية إنه "لا توجد ميزانية لإقامة سفارة لسورينام في إسرائيل". وسورينام دولة تقع في أميركا الجنوبية.

وكان وزير خارجية سورينام قد قال، الشهر الماضي، إن بلاده ستفتتح سفارة في القدس، وهي خطوة كانت ستثير جدلا على الأرجح لأن المجتمع الدولي لا يعترف بوجود إسرائيل في القدس المحتلة ومستوطناتها "كعاصمة" لإسرائيل. وقوبل تصريح الوزير بانتقادات من بعض النواب في برلمان سورينام.

وهناك أربع دول لها سفارات في القدس، هي الولايات المتحدة، التي ما زالت سفارتها في تل أبيب تعمل، وهندوراس وجواتيمالا وكوسوفو.

وعينت سورينام سفيرا غير مقيم لدى إسرائيل، في آذار/مارس الماضي، هو ستيفانوس نوردزي. وقال سانتوخي إن نوردزي "سيواصل خدمة العلاقة التعاونية ودعمها وإكسابها أهمية من سورينام".

ولم يستبعد سانتوخي إنشاء سفارة في إسرائيل في المستقبل، لكنه قال إن الدولة بحاجة إلى "تلقي تقرير (من وزير الخارجية) ومعرفة النتائج والتوصيات، واتخاذ الخطوات التالية على هذا الأساس".

ويشكل المسلمون نحو 14% من سكان سورينام التي تقطنها جالية يهودية صغيرة.