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موسكو لا ترى إمكانية بالسماح لأوكرانيا بالعودة للمفاوضات

تاريخ النشر: 24/06/2022 - 05:56

موسكو لا ترى إمكانية بالسماح لأوكرانيا بالعودة للمفاوضات
آثار الحرب في أوكرانيا (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو لا ترى إمكانية بأن يتم السماح لأوكرانيا بالعودة إلى المفاوضات مع روسيا.

وقال لافروف في مقابلة مع "شركة الإذاعة والتلفزيون الوطنية في بيلاروس"، إنه "بكل سرور سوف نقبل دعوة رئيس بيلاروس للاجتماع على الأراضي البيلاروسية. لكنني لن أفكر في الأمر".

وأوضح الوزير أنه "الآن لا أرى فرصة لأن يتم السماح للجانب الأوكراني بطرح هذا، ونحن لن نطرح أي شيء بأنفسنا. لا أرى إمكانية أن يتم السماح لهم بالاستفادة من العودة إلى إجراءات التفاوض".

سيرغي لافروف (Gettyimages)

وفي سياق ذي صلة، وافق قادة الدول الأوروبية الـ27، أمس الخميس، على منح كل من أوكرانيا ومولدافيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، مشيرا إلى "لحظة تاريخية" مع استمرار الهجوم الروسي على كييف.

وعلى صعيد جبهات المعارك في أوكرانيا، يواصل الجيش الروسي ضرب البنية التحتية العسكرية الأوكرانية مكثفا قصفه لمدينتي دونيتسك وسيفيرودونيتسك والتقدم في الشرق ويحكم حصارهما، بينما تواصل كييف جهودها للحصول على أسلحة من الغرب والتقدم نحو الاتحاد الأوروبي، وسط تفاؤل باستئناف المفاوضات مع موسكو.

وبدأ الغزو الروسي لأوكرانيا، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، إذ بدأت الحملة بعد حشدٍ عسكري طويل، والاعتراف الروسي ب‍جمهورية دونيتسك الشعبية المعلَنة من جانب واحد و‌جمهورية لوغانسك الشعبية، أعقبها دخول القوات المسلحة الروسية إلى منطقة دونباس في شرقي أوكرانيا، يوم 21 شباط 2022. وفي يوم 24 شباط، وبعد خطابٍ أعلن فيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن عملية عسكرية بهدف "تجريد أوكرانيا من السلاح واجتثاث النازية منها"، بدأ القصف على مواقع في كافة أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك مناطق في العاصمة كييف.

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