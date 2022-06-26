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جنوب أفريقيا: وفاة 20 شابا في ملهى ليلي بظروف غامضة

تاريخ النشر: 26/06/2022 - 14:30

جنوب أفريقيا: وفاة 20 شابا في ملهى ليلي بظروف غامضة
صورة متداولة من خارج الملهى
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: طارق طه

تحقق شرطة جنوب أفريقيا في مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا في ملهى ليلي بمدينة إيست لندن الساحلية في وقت مبكر، صباح الأحد.

ليس من الواضح ما الذي أدى إلى وفاة الشباب الذين ورد أنهم كانوا يحضرون حفلا للاحتفال بنهاية امتحانات المدارس الشتوية.

ذكرت صحيفة "ديلي ديسباتش" المحلية أن الجثث تناثرت على الطاولات والكراسي دون أي علامات واضحة على الإصابات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سياندا مانانا "في هذه المرحلة لا يمكننا تأكيد سبب الوفاة".

وأضافت مانانا "سنجري عمليات تشريح للجثث في أقرب وقت ممكن لتحديد السبب المحتمل للوفاة.. لقد تم نقل المتوفين إلى مشارح الجثث الحكومية".

كان من المتوقع أن يزور وزير الداخلية، بيكي سيلي، الموقع صباح الأحد.

وقال مالك الملهي الليلي سياخانجيلا نديفو، لقناة "إي إن سي إيه" التلفزيونية المحلية إنه تم استدعاؤه إلى مكان الحادث في وقت مبكر من صباح الأحد.

وأضاف نديفو "ما زلت غير متأكد مما حدث بالفعل، ولكن عندما تم استدعائي في الصباح، قيل لي إن المكان كان ممتلئا للغاية وإن بعض الأشخاص كانوا يحاولون شق طريقهم بالقوة إلى الحانة".

وتابع "ومع ذلك، سنسمع ما تقوله الشرطة حول سبب الوفاة"

وقال مصدر في الشرطة لـ"فرانس برس" إن "الضحايا تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا، وبحسب صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الجثث ملقاة على الأرض ولا تظهر إصابات عليها".

وتبث محطات التلفزيون المحلية صورا متكررة لحشد من العائلات والمتفرجين مجتمعين بجوار الملهى الليلي.

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#جنوب أفريقيا
#ملهى ليلي
#مقتل 20 شابا

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