حرب شوارع بليسيتشانسك و"مجموعة السبع" تستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا

تشهد مدينة ليسيتشانسك المجاورة لمدينة سيفيرودونيتسك التي بسطت موسكو سيطرتها عليها أمس السبت عقب انسحاب القوات الأوكرانية، معارك شوارع، في حين يرتقب أن تفرض مجموعة السبع في قمتها التي تعقد، اليوم الأحد، بألمانيا عقوبات إضافية على روسيا بسبب حرب أوكرانيا.

دوي أربعة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

وسمع دوي 4 انفجارات في ساعة مبكرة من صباح الأحد، في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث أصيب مجمع سكني بالقرب من وسط المدينة ما ادى الى اندلاع حريق وانبعاث سحابة كبيرة من الدخان الرمادي، ولم تتوفر على الفور معلومات عن ضحايا محتملين.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، على تلغرام "انفجارات عدة في حيّ شيفتشينكيفسكي" الممتد من مركز المدينة إلى شمال غرب العاصمة. واضاف أن "سيارات الاسعاف وعمال الإنقاذ في الموقع وتجري عمليات لإنقاذ وإجلاء السكان في مبنيين".

وأوضح رئيس بلدية كييف أن الضربات الروسية هدفها "ترهيب الأوكرانيين" مع اقتراب قمة "مجموعة السبع".

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إلى ذلك، قال الانفصاليون الموالون لروسيا شرقي أوكرانيا إن القوات الروسية اقتحمت ليسيتشانسك التي لا يفصلها سوى نهر عن سيفيرودونيتسك، وتخوض معارك في شوارع المدينة مع القوات الأوكرانية.

وأعلنت قوات لوغانسك الانفصالية أن المعارك وتبادل القصف بين القوات الأوكرانية والروسية مستمران في محيط ليسيتشانسك، وعلى الطريق بين باخموت وليسيشانسك.

وذكر حاكم مقاطعة لوغانسك سيرغي غايداي، أن القوات الأوكرانية تصدت للهجوم الروسي المستمر على ليسيتشانسك من المحور الجنوبي.

سقوط سيفيرودونيتسك

وصرح رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، لوكالة رويترز بأن بلاده تنفذ عملية "تكتيكية" لإعادة تنظيم الصفوف بسحب قواتها من سيفيرودونيتسك إلى مناطق مرتفعة في ليسيتشانسك، على الضفة المقابلة لنهر سيفرسكي دونيتس.

ويعد سقوط سيفيرودونيتسك، التي كان يقطنها ما يربو على 100 ألف نسمة لكنها صارت الآن مدينة أشباح، أكبر انتصار لروسيا منذ إتمام سيطرتها على مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا الشهر الماضي، ويمثل ذلك تحولا في ساحة المعركة في جبهات إقليم دونباس.

وعقب الإعلان، أمس السبت، عن سقوط سيفيرودونيتسك بيد القوت الروسية، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب مصور إن بلاده ستستعيد جميع المدن التي استطاعت روسيا احتلالها، بما في ذلك سيفيرودونيتسك في إقليم دونباس.

قمة "مجموعة السبع"

من جهة أخرى، قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظراءه في مجموعة السبع سيتفقون، اليوم الأحد، خلال القمة التي ستعقد في ألمانيا على حظر استيراد الذهب الجديد من روسيا، وتستمر القمة 3 أيام.

ووفقا للمصدر ذاته، ستصدر وزارة الخزانة الأميركية قرارا بحظر استيراد الذهب الجديد إلى الولايات المتحدة بعد غد الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى زيادة عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي من خلال منع مشاركتها في سوق الذهب. وتنتج روسيا نحو 10% من الذهب المستخرج على مستوى العالم كل عام.

كما صرح مسؤول حكومي ألماني بأن زعماء مجموعة السبع (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان) يجرون محادثات "بناءة جدا" بشأن احتمال وضع حد أقصى لواردات النفط من روسيا.

ويعد الاقتراح جزءا من مباحثات أوسع لمجموعة السبع بشأن كيفية زيادة الضغط على الكرملين بسبب الحرب في أوكرانيا.