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ألمانيا: مقتل شخص وإصابة آخرين إثر طعن داخل مأوى لطالبي لجوء

تاريخ النشر: 27/06/2022 - 11:43

ألمانيا: مقتل شخص وإصابة آخرين إثر طعن داخل مأوى لطالبي لجوء
من مكان الجريمة (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب
تحرير: طارق طه

هاجم شخص مسلّح بسكين، مساء الأحد، مأوى لطالبي اللجوء في جنوبي ألمانيا، وطعن عدّة أشخاص، ما أسفر عن مقتل رجل وإصابة خمسة آخرين على الأقل، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية، صباح اليوم الإثنين.

وذكرت الوكالة أن المهاجم هو أيضًا من سكان الملجأ، طرق أبواب غرفة في المبنى - الواقع في مدينة كريسبرون المطلة على بحيرة كونستانس - مساء الأحد، وعندما فتح السكان الباب، شرع في طعنهم.

توفي رجل متأثرا بجراحه فورا، ونقل خمسة مصابين آخرين إلى مستشفى بواسطة سيارة إسعاف، وكانت إصابة أحدهم حرجة.

لم يتضح ما إذا كان آخرون قد أصيبوا. واحتجزت الشرطة رجلا، يبلغ من العمر 31 عاما لم تذكر اسمه تماشيا مع سياسة الخصوصية الألمانية، أمام مأوى طالبي اللجوء.

تواجد خبراء الطب الشرعي في مكان الحادث، صباح الإثنين، للتحقيق.

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#طعن
#مقتل طالب لجوء
#جنوب ألمانيا

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