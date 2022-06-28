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موسكو: الهجوم سينتهي فور استسلام كييف

تاريخ النشر: 28/06/2022 - 15:12

موسكو: الهجوم سينتهي فور استسلام كييف
(Gettyimages)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: طارق طه

صدر عن الكرملين، اليوم الثلاثاء، تصريحا جاء فيه إن هجوم روسيا على أوكرانيا سينتهي عندما "تستسلم السلطات والجيش الأوكرانيين".

وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف "يمكن للجانب الأوكراني إنهاء (النزاع) في غضون يوم واحد. يجب إصدار أوامر للوحدات القومية بإلقاء السلاح، ويجب إصدار أوامر للجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم، ويجب تنفيذ كل الشروط التي وضعتها روسيا. حينها سينتهي كل شيء خلال يوم واحد".

وطالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، بتصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب"، وذلك غداة غارة روسية على مركز تسوق وسط أوكرانيا أسفرت بحسب كييف عن مقتل "أكثر من 20 شخصًا".

وقال زيلينسكي عبر تطبيق "تيليغرام" إن "الإرهابيين المجنونين فقط الذين لا يجب أن يكون لهم مكان على الأرض، قادرون على إطلاق الصواريخ ضد أهداف مدنية".

وأضاف "هذه ليست ضربات صاروخية أخطأت هدفها وأصابت رياض أطفال ومدارس ومراكز تسوق ومباني سكنية، إنها ضربات متعمدة للغزاة".

وخلص الرئيس الأوكراني إلى أنه "يجب تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب. يمكن للعالم وبالتالي يجب عليه أن يوقف الإرهاب الروسي".

ومن جهته أورد نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، كيريل تيموشينكو، في مؤتمر صحافي أن حصيلة الضربة على مركز التسوق في كريمنتشوك بلغت "أكثر من 20 قتيلا" فيما لا يزال 40 شخصا في عداد المفقودين.

ولفت وزير الداخلية الأوكراني، دنيس موناستيرسكي، إلى أنه لا يمكن التعرف على بعض الجثث لأنها محترقة بشدة، وقال "قد يستغرق التعرف عليها بضعة أيام".

ودعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، الدول الأعضاء في الحلف إلى مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا، معتبرًا أن هذه الأخيرة تواجه "وحشيةً" لم تشهدها أوروبا "منذ الحرب العالمية الثانية" جراء الغزو الروسي.

وصرّح قبل بضع ساعات من افتتاح قمة الحلف في مدريد "سنتفق على برنامج دعم كامل لأوكرانيا لمساعدتها في ضمان احترام حقها في الدفاع المشروع عن النفس. من المهمّ للغاية أن نكون مستعدّين لمواصلة تقديم دعمنا" لكييف.

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