هيئة أوروبيّة تدرس إقرار لقاح الجدري للوقاية من جدري القردة

قالت هيئة الأدوية الأوروبية، إنها ستبدأ مراجعة بيانات، لتقرر ما إذا كان سيسمح باستخدام لقاح الجدري الذي صنعته شركة "بافاريان نورديك" للأدوية لمرض جدري القردة، وسط تفش متنام للمرض في أنحاء القارة.

وفي بيان أصدرته الهيئة اليوم الثلاثاء، أشارت إلى أن اللقاح المعروف باسم (إمفانيكس) في أوروبا لكنه يباع باسم (جينيوس) في الولايات المتحدة مصرح باستخدامه بالفعل لجدري القردة من قبل الجهات المنظمة الأميركية.

وفي أوروبا، يسمح باستخدام اللقاح فقط للبالغين للوقاية من الجدري المرتبط بمرض جدري القردة.

وقالت هيئة الأدوية الأوروبية إن "قرار البدء في هذه المراجعة مبني على نتائج من دراسات مختبرية تشير إلى أن اللقاح يحفز إنتاج الأجسام المضادة التي تستهدف فيروس جدري القردة". وأوضحت أن إمدادات اللقاح حاليا محدودة للغاية في أوروبا.

وفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، هناك حاليا أكثر من 4300 حالة إصابة بجدري القردة عالميا، وأغلبها في أوروبا.

والأغلبية العظمى من الإصابات بين رجال مثليين أو مزدوجي التوجه الجنسي.