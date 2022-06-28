  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

هيئة أوروبيّة تدرس إقرار لقاح الجدري للوقاية من جدري القردة

تاريخ النشر: 28/06/2022 - 19:56

هيئة أوروبيّة تدرس إقرار لقاح الجدري للوقاية من جدري القردة
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب
تحرير: باسل مغربي

قالت هيئة الأدوية الأوروبية، إنها ستبدأ مراجعة بيانات، لتقرر ما إذا كان سيسمح باستخدام لقاح الجدري الذي صنعته شركة "بافاريان نورديك" للأدوية لمرض جدري القردة، وسط تفش متنام للمرض في أنحاء القارة.

وفي بيان أصدرته الهيئة اليوم الثلاثاء، أشارت إلى أن اللقاح المعروف باسم (إمفانيكس) في أوروبا لكنه يباع باسم (جينيوس) في الولايات المتحدة مصرح باستخدامه بالفعل لجدري القردة من قبل الجهات المنظمة الأميركية.

وفي أوروبا، يسمح باستخدام اللقاح فقط للبالغين للوقاية من الجدري المرتبط بمرض جدري القردة.

وقالت هيئة الأدوية الأوروبية إن "قرار البدء في هذه المراجعة مبني على نتائج من دراسات مختبرية تشير إلى أن اللقاح يحفز إنتاج الأجسام المضادة التي تستهدف فيروس جدري القردة". وأوضحت أن إمدادات اللقاح حاليا محدودة للغاية في أوروبا.

وفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، هناك حاليا أكثر من 4300 حالة إصابة بجدري القردة عالميا، وأغلبها في أوروبا.

والأغلبية العظمى من الإصابات بين رجال مثليين أو مزدوجي التوجه الجنسي.

بودكاست عرب 48

#الاتحاد الأوروبي
#طب
#جدري القردة
#لقاح
#هيئة الأدوية الأوروبية

حوارات

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

لقاء بين بايدن وإردوغان الأربعاء على هامش قمة الناتو
لقاء بين بايدن وإردوغان الأربعاء على هامش قمة الناتو

2022-06-28

90 يوما من الإضراب عن الطعام: والدة علاء عبد الفتاح تؤكد أنه دخل مرحلة خطرة
90 يوما من الإضراب عن الطعام: والدة علاء عبد الفتاح تؤكد أنه دخل مرحلة خطرة

2022-06-28

الحكم بإعدام محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف
الحكم بإعدام محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف

2022-06-28

الأكثر قراءة

12 وفاة و260 إصابة جراء تسرب غاز سام في ميناء العقبة الأردني

12 وفاة و260 إصابة جراء تسرب غاز سام في ميناء العقبة الأردني

2022-06-27
حماس تعلن

حماس تعلن "تدهور" صحة أحد الأسرى الإسرائيليين لديها

2022-06-27
ضابط إماراتي يلتحق بكلية الأمن القومي الإسرائيلية

ضابط إماراتي يلتحق بكلية الأمن القومي الإسرائيلية

2022-06-27
تفاهمات بين الائتلاف والمعارضة: حل الكنيست الأربعاء وموعدان مقترحان للانتخابات

تفاهمات بين الائتلاف والمعارضة: حل الكنيست الأربعاء وموعدان مقترحان للانتخابات

2022-06-27
النقب: مصرع شاب وإصابة آخرين جرّاء حادث طرق

النقب: مصرع شاب وإصابة آخرين جرّاء حادث طرق

2022-06-27