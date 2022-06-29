هزّة أرضيّة تضرب شماليّ البلاد

ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 درجات على مقياس ريختر شمال البلاد، اليوم الأربعاء، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار.

وعُلم بأن مركز الهزة كان على بعد 13 كيلومترا شمال شرق بيسان.

وشعر سكان المدن الواقعة شمالي البلاد، وبخاصة طبرية، بالهزة.

وضربت هزة أرضية بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر شمال البلاد، في الأول من الشهر الماضي، وعُلِم حينها أن مركز الهزة كان قبالة السواحل اللبنانية، وتحديدا على بعد 110 كيلومترات شمال غرب مدينة عكا.

مجموعة من الإرشادات الخاصة بكيفية التصرف أثناء هزة أرضية، تشمل:

وقت المكوث داخل مبنى: إذا كنتم تتواجدون داخل مبنى وقت بدء الهزة الأرضية، انتقلوا بسرعة إلى مكان آمن وفق سلم الأفضليات التالي:

إذا أمكن الخروج من المبنى خلال ثوان اخرجوا من المبنى إلى منطقة مفتوحة. (بالأخص الذين يتواجدون في مبني من طابق واحد أو في طابق أرضي).

إذا تعذر الخروج من المبنى بسرعة ادخلوا إلى المجال المحمي، مع الإبقاء على الأبواب والنوافذ مفتوحة.

إذا تعذر الخروج من المبنى بسرعة ولا يوجد مجال محمي اخرجوا إلى سلم الدرج، وإذا أمكن، واصلوا النزول حتى الخروج من المبنى.

إذا تعذر التصرف على هذا النحو احتموا تحت قطعة أثاث ثقيلة، أو اجلسوا على الأرض ملتصقين بجدار داخلي.

أثناء المكوث في الخارج: إذا حدثت الهزة الأرضية وأنتم خارج مبنى – ابقوا في المنطقة المفتوحة وابتعدوا عن المباني والجسور وأعمدة الكهرباء.

أثناء المكوث على شاطئ البحر: إذا كنتم على شاطىء البحر وقت حدوث هزة أرضية، أبتعدوا عن الشاطئ خشية وصول موجة تسونامي تؤدي إلى غمره. ابتعدوا عن الشاطىء مسافة كليومتر واحد على الأقل.

أثناء السفر في سيارة: أوقفوا السيارة وأطفئوا المحرك وابقوا في السيارة. لا تتوقف بالقرب من الجسور والتقاطعات.