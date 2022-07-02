  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إضراب موظّفي شركتي طيران كبيرتين: إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات

تاريخ النشر: 02/07/2022 - 17:56

إضراب موظّفي شركتي طيران كبيرتين: إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات
(Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

ألغيت 15 رحلة من إسبانيا وإليها، السبت، وتأجلّت 175 أخرى بسبب إضراب نفّذه أفراد طاقم شركتي "إيزي جيت" و"راين إير"، بينما أعلن موظفو شركة الطيران الإيرلندية إضرابات جديدة مدّتها 12 يوما.

وتزامن بدء الإضراب في شركتي الطيران المنخفضتي التكلفة احتجاجا على الأجور وظروف العمل مع بدء موسم العطلة الصيفية في المدارس الأوروبية، ما ينعكس سلبا على الراغبين بالسفر وقطاع الطيران.

وبحلول الساعة 13,00 (11,00 ت غ)، السبت، ألغيت عشر رحلات لشركة "راين إير" وخمس لـ"إيزي جيت" وتأجّلت 175 رحلة (123 لراين إير و52 لإيزي جيت)، وفق بيان للنقابات.

وبدأ طاقم "راين إير" في إسبانيا (1900 موظف) بالإضرابات في 24 حزيران/يونيو لينضم إليه موظفو إيزي جيت، الجمعة.

وأفادت ممثلة اتحاد (USO) التابع لراين إير، ليديا آراسانز أن إضرابات أخرى ستنفذ ثلاث مرّات أخرى لمدة أربعة أيام كل مرة: 12-15 تموز/يوليو و18-21 تموز/يوليو و25-28 تموز/يوليو في عشرة مطارات إسبانية حيث يتم تشغيل راين إير.

وقالت "بعد إضراب استمر ستة أيام وفي ضوء عدم رغبة الشركة في الإنصات إلى موظفيها وتفضيلها ترك آلاف الركاب عالقين بدلا من الجلوس والتفاوض على اتفاق بموجب القانون الإسباني، أجبرنا على الدعوة إلى أيام إضراب جديدة".

وأشارت إلى أن الإضراب الأول الذي نفذ مرّتين واستمر ثلاثة أيام في كل مرة شهد إلغاء "أكثر من 200 رحلة وحوالي ألف تأجيل"، بينما يرجّح أن تؤدي الإضرابات المقبلة إلى اضطرابات مشابهة.

وتعهّد أفراد طاقم إيزي جيت تنفيذ إضرابات في أول ثلاث عطل نهايات أسبوع في تموز/يوليو للمطالبة بظروف عمل مطابقة لتلك المطبقة في شركات طيران أوروبية أخرى.

وتمثّل الإضرابات مصدر أرق لقطاع الطيران الذي واجه صعوبة في التوظيف بعد عمليات التسريح الواسعة خلال فترة تفشي كوفيد.

بودكاست عرب 48

#إضراب موظفي طيران
#تأجيل رحلات
#تعطيل رحلات
#أوروبا
#السفر
#ريان إير

حوارات

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الغردقة: قرشٌ هاجم سائحة نمساوية وقضم أطرافها
الغردقة: قرشٌ هاجم سائحة نمساوية وقضم أطرافها

2022-07-02

المزارعون الأوكرانيون بين غلاء أسعار المحروقات والخوف من القصف الروسي
المزارعون الأوكرانيون بين غلاء أسعار المحروقات والخوف من القصف الروسي

2022-07-02

كييف تندد بـ"ترهيب روسي متعمد"
كييف تندد بـ"ترهيب روسي متعمد"

2022-07-02

الأكثر قراءة

البعنة: قتيل وإصابة حرجة في جريمتي إطلاق نار

البعنة: قتيل وإصابة حرجة في جريمتي إطلاق نار

2022-07-01
قتيل وإصابة خطيرة إثر جريمة إطلاق نار في بيت جن

قتيل وإصابة خطيرة إثر جريمة إطلاق نار في بيت جن

2022-07-01
غانتس يوعز بالتحقيق بتسريبات أمنيّة بشأن إيران

غانتس يوعز بالتحقيق بتسريبات أمنيّة بشأن إيران

2022-07-01
حالة الطقس: أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا

حالة الطقس: أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا

2022-07-01
استطلاع: نتنياهو سيشكل حكومة بحال انضمام

استطلاع: نتنياهو سيشكل حكومة بحال انضمام "يمينا" برئاسة شاكيد إليه

2022-07-01