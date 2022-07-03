الجيش الأوكرانيّ يعلن انسحابه من ليسيتشانسك

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، انسحاب جنوده من ليسيتشانسك، المدينة الرئيسية في شرق أوكرانيا والتي تواجه هجوما من قبل القوات الروسية منذ أسابيع.

وقالت هيئة أركان القوات المسلحة الأوكرانية في بيان: "حفاظا على أرواح المدافعين الأوكرانيين، اتخذ قرار الانسحاب" من المدينة.

وأضافت أنه "في ظل التفوق المتعدد للقوات الروسية في المدفعية والقوات الجوية وأنظمة إطلاق الصواريخ والذخيرة والعديد، فإن استمرار الدفاع عن المدينة كانت ستكون له عواقب وخيمة".

ومن شأن السيطرة على ليسيتشانسك في شرق أوكرانيا، أن تتيح لموسكو السيطرة على كل منطقة لوغانسك وتسمح لقواتها بتهديد مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك الرئيسيتين في منطقة دونباس الصناعية التي تسيطر عليها كييف.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت صباح الأحد السيطرة التامة على ليسيتشانسك، إذ أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو أن قوات بلاده انتزعت المدينة، وباتت تسيطر على كامل منطقة لوغانسك التي شهدت معارك عنيفة في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان تناقلته وكالات الأنباء الروسية: "أبلغ سيرغي شويغو القائد الأعلى للقوات المسلحة، فلاديمير بوتين بتحرير جمهورية لوغانسك الشعبية".

وأفاد البيان بأن القوات الروسية والقوات الانفصالية المتحالفة معها "سيطرت بالكامل على ليسيتشانسك وبلدات أخرى قريبة من بينها بيلوغوروفكا ونوفودروجيسك ومالوريازيانتسيفي وبيلا هورا".

وقبل دقائق على صدور الإعلان، قال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إن المعارك جارية في ليسيتشانسك بينما باتت القوات الأوكرانية محاصرة "بالكامل".

وقال حاكم منطقة لوغانسك، سيرغي غايدي عبر "تليغرام"، الأحد، إن "الروس يعززون مواقعهم في منطقة ليسيتشانسك. المدينة تحت النار".

بيلاروسيا تطلب من بوتين نشر أسلحة نووية على أراضيها

وفي سياق ذي صلة، أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه طلب من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا، ردا على طلب بولندا من واشنطن نشر أسلحة نووية على أراضيها.

وفي تصريح خلال اجتماع بمناسبة عيد الاستقلال في العاصمة البيلاروسية مينسك، أشار لوكاشينكو إلى أن هذا الموضوع أثير بعد أن "لجأ البولنديون إلى الأميركيين وطلبوا منهم نشر أسلحة نووية في بولندا".

وأضاف: "ثم سألت الرئيس بوتين لماذا نتظاهر بأن شيئا لم يحدث؟ لقد تشاورنا لفترة طويلة وتوصلنا إلى أننا يجب أن نكون مستعدين للرد على أي خطوة من هذا النوع بشكل مواز في غضون 24 ساعة، ولهذا يجب علينا الاستعداد".

وشدد على أن "مينسك لا تهدد أحدا ولا تبتز أحدا... لقد سلمنا أسلحتنا (النووية لروسيا)، ولدي الحق في أن أسأل وأطلب من رئيس روسيا الشقيقة هذا الطلب لجعلهم يخافون من عبور حدود بيلاروسيا". وختم قوله: "هذا ما فعلته".

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف أعلن أن بوتين لم يبحث مع لوكاشينكو نشر صواريخ نووية في بيلاروسيا.