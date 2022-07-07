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استقالة مديرة مكتب الإعلام في البيت الأبيض

تاريخ النشر: 07/07/2022 - 10:33

استقالة مديرة مكتب الإعلام في البيت الأبيض
مديرة مكتب الإعلام في البيت الأبيض، بدينغفيلد (geety images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلنت الرئاسة الأميركية، الأربعاء، أنّ مديرة مكتب الإعلام في البيت الأبيض، كيت بدينغفيلد، ستغادر منصبها قريبا، في استقالة تأتي قبل أربعة أشهر فقط من انتخابات منتصف الولاية التشريعية.

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ بدينغفيلد التي كانت من أوائل الذين انضموا إلى الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي، قدّمت استقالتها وستغادر منصبها في نهاية تمّوز/ يوليو الجاري "لقضاء مزيد من الوقت مع زوجها وأطفالهما الصغار".

ونقل البيان عن رون كلاين، كبير موظفي البيت الأبيض، قوله إنّه "من دون موهبة كيت بدينغفيلد ومثابرتها، لربّما كان دونالد ترامب لا يزال في البيت الأبيض".

وأضاف أنّ بدينغفيلد "ستواصل أداء دور أساسي في دفع أجندة بايدن من خارج" البيت الأبيض.

وليس غريبا أن يستقيل بعض المسؤولين في أيّ إدارة أميركية قبل الانتخابات النصفية، لكنّ استقالة هذه المرأة المؤيّدة بشدّة لبايدن تأتي في وقت تؤكّد وسائل إعلام أميركية عدّة، وجود خلل في عمل الإدارة الديمقراطية.

ولم يكشف البيت الأبيض في بيانه عن هوية الشخص الذي سيخلف بدينغفيلد.

وتقع على كاهل مدير مكتب الإعلام في البيت الأبيض مسؤولية الدفاع عن أجندة الرئيس وقراراته.

وتأتي استقالة بدينغفيلد في وقت يعاني بايدن من تراجع في شعبيته، ويتعرّض فيه لهجمات متزايدة ولا سيّما من جانب المعسكر التقدّمي.

ويتّهم التقدّميون الرئيس الديمقراطي بالوقوف مكتوف اليدين أمام إلغاء المحكمة العليا حقّ النساء في الإجهاض، والذي كان مكرّسا دستوريا على المستوى الفدرالي، وكذلك أيضا بعدم قيامه بما فيه الكفاية لفرض قيود على حيازة الأسلحة النارية التي تدمي البلاد.

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#مديرة مكتب الإعلام
#البيت الأبيض
#كيت بدينغفيلد

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