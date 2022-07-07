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"ناسا": روسيا تحتل 22% من الأراضي الزراعية الأوكرانية

تاريخ النشر: 07/07/2022 - 19:18

"ناسا": روسيا تحتل 22% من الأراضي الزراعية الأوكرانية
(Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

أفادت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، الخميس، أن القوات الروسية تحتل حاليا نحو 22% من الأراضي الزراعية الأوكرانية، ما يجعلها مؤثرة في أحد المصادر الرئيسية لسوق الحبوب والزيوت النباتية في العالم.

وأظهر تحليل قام به علماء الوكالة لصور مأخوذة بالأقمار الاصطناعية أن احتلال روسيا لشرق أوكرانيا وجنوبها يمنحها السيطرة على أراض تنتج 28% من محاصيل البلاد الشتوية وخصوصا القمح والشعير والكانولا، و18% من المحاصيل الصيفية مثل الذرة ودوار الشمس.

وأشار علماء ناسا إلى أن تعطيل الحرب لعمليات الحصاد والزرع بسبب فرار المزارعين ونقص العمالة واستهداف الحقول بالقصف، يمكن أن يكون له تأثير كبير على الإمدادات الغذائية العالمية.

وقالت إنبال بيكر-ريشيف مديرة برنامج "هارفست" (حصاد) التابع لوكالة ناسا الذي يعتمد على بيانات الأقمار الاصطناعية الأميركية والأوروبية لدراسة إنتاج الغذاء العالمي، إن "سلة الخبز في العالم في حالة حرب".

ووفقا لبيانات الولايات المتحدة، كانت أوكرانيا قبل الحرب تؤمن 46% من زيت دوار الشمس و9% من القمح و17% من الشعير و12% من الذرة.

لكن الغزو الروسي منع تصدير الحبوب من أوديسا، الميناء الرئيسي على البحر الأسود، ودمر البنى التحتية للتخزين والنقل في بعض المناطق.

وهذا يعني أن المزارعين في جميع أنحاء البلاد وخصوصا في المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية لديهم خيارات أقل لتصريف إنتاجهم، كما أن زراعة المحاصيل الشتوية مع حلول الخريف مهددة.

وقالت بيكر-ريشيف "نحن في المراحل الأولى من أزمة غذاء مستمرة يرجح أن تؤثر على كل بلد وكل شخص على وجه الأرض بطريقة أو بأخرى".

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#"ناسا"
#روسيا
#أوكرانيا
#احتلال الأراضي الزراعية
#الحرب على أوكرانيا

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