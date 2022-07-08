بريطانيا: وزير المالية المستقيل يترشح لخلافة جونسون

أعلن وزير المالية البريطاني السابق، ريشي سوناك، اليوم الجمعة، ترشحه لزعامة حزب المحافظين خلفا لزعيمه المستقيل بوريس جونسون.

وذكر سوناك في فيديو عبر "تويتر" أنه "يجب على شخص ما انتهاز هذه اللحظة واتخاذ القرارات الصحيحة، ولهذا السبب أترشح لأكون الزعيم القادم لحزب المحافظين ورئيس وزرائكم".

وأضاف "هل نواجه هذه اللحظة بأمانة وجدية وتصميم، أم نقول لأنفسنا حكايات خرافية مطمئنة، تجعلنا نشعر بتحسن في الوقت الحالي ولكنها ستترك أطفالنا أسوأ حالا غدا".

ووعد سوناك بقيادة بريطانيا "في الاتجاه الصحيح" انطلاقا من قيم "الوطنية والعدالة والعمل الدؤوب".

وقال إن البلاد تواجه "تحديات ضخمة" وإن القرارات اليوم ستحدد ما إذا كان الجيل القادم سيحصل على "فرصة لمستقبل أفضل".

واستقال سوناك من منصب وزير المالية، الثلاثاء، ضمن سلسلة من الأحداث التي أدت إلى قرار جونسون بالتنحي عن قيادة الحزب والاستمرار في رئاسة الوزراء حتى يرأس زعيم حزب المحافظين الجديد المؤتمر السنوي للحزب في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تحدد لجنة الحزب الأسبوع المقبل، القواعد والجدول الزمني للمنافسة على اختيار زعيم جديد.

وكان جونسون فاز بأكبر أغلبية لحزب المحافظين منذ عقود في الانتخابات عام 2019، لكن رئاسته للوزراء تزعزعت مؤخرا على خلفية فضائح متعددة أشهرها انتهاكه لقواعد مكافحة كورونا التي عرفت باسم "بارتي غيت" واستضافته حفلا في مقر الحكومة بلندن، في ظل غضب واسع من سياساته واتهامه بالكذب.