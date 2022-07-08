تحقيق باستخدام شركة وهمية: ترامب لم يعد مديرا لمجموعته الإعلامية

عرب ٤٨ / أ ف ب

انسحب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من منصبه كمدير لمجموعته الإعلامية مطلع حزيران/يونيو الماضي، وذلك قبل أسابيع من استدعاء السلطات الأميركية للمسؤولين في الشركة في إطار تحقيق فدرالي.

وأشارت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا في وثيقة قُدمت في الثامن من حزيران/يونيو إلى الهيئة المسؤولة عن النشاط التجاري في فلوريدا، إلى أن الميلياردير الجمهوري لم يعد مديرا لها. وكشفت صحيفة "ساراتوسا هيرالد تريبيون" اليومية عن هذه الوثيقة، كما تحققت منها وكالة فرانس برس.

ولم يعد نجله الأكبر دونالد ترامب جونيور وكذلك ويس موس وكاشياب باتيل، مديرين في هذه الشركة.

إلّا أن الشبكة الاجتماعية "تروث سوشيل" نشرت رسالة نفت فيها انسحاب ترامب من مجلس الإدارة، محذّرة من "أخبار كاذبة". و"تروث سوشيل" هي شبكة رقمية أطلقتها مجموعة ترامب وقدّمتها كبديل من "تويتر" بعدما جرى حظر الرئيس السابق منه بسبب التحريض على العنف.

وكتبت الشبكة مساء الخميس على حسابها الرسمي أن "دونالد ترامب لا يزال عضوا في مجلس إدارة مجموعة ترامب للتكنولوجيا والإعلام"، مؤكدة أنه يشغل منصب "رئيس مجلس الإدارة" من دون الاشارة إلى منصب المدير.

وقد تكون الصفة الدقيقة مهمّة في هذه الحالة ربطا باستدعاء السلطات للأشخاص الذين لهم دور "المدير".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس لتوضيح الدور الدقيق لترامب داخل المجموعة، لم تردّ مجموعة ترامب للتكنولوجيا والإعلام على الفور.

كما أن الصفحة المخصّصة لمجلس الإدارة لا تعرض اسما واحدا على موقع المجموعة على الإنترنت.

وتخضع مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا للتحقيق من قبل المنظّمين الماليين والمدعين العامين في نيويورك بشأن استخدامها شركة وهمية تدعى "ديجيتال وورلد" لتُطرح للاكتتاب العام.

وتسعى مجموعة ترامب للتكنولوجيا إلى الاندماج مع هذه الشركة المدرجة من دون أن يكون لها نشاط تجاري.

وفي آخر حزيران/يونيو، ذكرت الشركة أمام منظم الاسواق الأميركية أنها تلقت طلبات للحصول على وثائق، موضحة أنه جرى استدعاء جميع مديريها للإدلاء بشهاداتهم أمام هيئة محلّفين كبرى في ضوء محاكمة جنائية محتملة.

وأشارت الشركة إلى أن مجموعة ترامب للتكنولوجيا والإعلام وعددا من موظفيها السابقين والحاليين، تلقّوا مذكّرات استدعاء من سلطات الأسواق المالية وبعد ذلك من هيئة محلّفين كبرى.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، كشفت شركة "ديجيتال وورلد" أيضا أنها كانت موضع تحقيق منظمي الأسواق الأميركية بشأن نشاطها وشروط الاندماج.