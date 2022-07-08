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واشنطن: بايدن سيلتقي الملك سلمان وولي عهده أثناء زيارة السعودية

تاريخ النشر: 08/07/2022 - 09:12

واشنطن: بايدن سيلتقي الملك سلمان وولي عهده أثناء زيارة السعودية
ولي العهد السعودي، بن سلمان (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيلتقي الملك سلمان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أثناء زيارته المقررة إلى السعودية.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض، جون كيربي، للصحافيين في واشنطن، إن بايدن سيجري "اجتماعات ثنائية" مع العاهل السعودي وفريقه، بما في ذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أثناء زيارته للشرق الأوسط الأسبوع المقبل.

وأفاد كيربي بأن بايدن سيناقش أيضا وقف إطلاق النار في اليمن، وقضايا حقوق الإنسان، وأمن الطاقة خلال اجتماعاته مع زعماء الخليج.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن بايدن سيجري أول زيارة له إلى الشرق الأوسط في الفترة بين 13 و16 يوليو الجاري، تشمل السعودية والأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

كما سيحضر بايدن بمدينة جدة السعودية في 16 يوليو الجاري قمة تضم قادة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن.

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#بايدن
#السعودية
#بن سلمان

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