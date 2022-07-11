بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية للأوكرانيين

عرب ٤٨/ أ ف ب

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الإثنين، مرسوما يقضي بتسريع إجراءات منح الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين، وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر على بدء الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا.

ويقضي المرسوم بإعطاء "جميع مواطني أوكرانيا... الحق في تقديم طلب الحصول على جنسية الاتحاد الروسي بموجب تسهيل في الإجراءات".

ويشمل هذا الإجراء جميع المواطنين الأوكرانيين، بعد أن أُقر، في أيار/مايو، لتسهيل إجراءات الحصول على جواز سفر روسي لسكان منطقتي زابوريجيا وخيرسون اللتين احتلت روسيا جزءا كبيرا منهما منذ هجومها في شباط/فبراير على جارتها الأوكرانية.

وقالت موسكو والمسؤولون الموالون لموسكو إن هاتين المنطقتين ستصبحان جزءا من روسيا.

يأتي ذلك في أعقاب سماح موسكو بتسريع إجراءات مماثلة لأهالي "جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا اللتين اعترف الكرملين باستقلالهما عن أوكرانيا، مما مهد الطريق لهجوم 24شباط/فبراير.

روسيا متهمة بتوزيع جوازات سفر روسية على جيرانها لبسط نفوذها. فهي انتهجت، قبل أوكرانيا، السياسة نفسها إزاء منطقتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الانفصاليتين في جورجيا ومنطقة ترانسدنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا في مولدافيا.

أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا كلها جمهوريات سوفياتية سابقة لها طموحات موالية للغرب.

وفي سياق منفصل، قالت خدمات الإسعاف الأوكرانية إن عدد ضحايا الضربة الروسية التي استهدفت مبنى سكنيًا في تشاسيف إيار بشرق أوكرانيا، الأحد، ارتفع إلى 26 قتيلًا.

وقال الفرع المحلي لخدمة الطوارئ الأوكرانية على فيسبوك: "تم العثور على جثث 26 شخصًا وانتشالها من تحت الأنقاض منذ بدء العمل، وتم إنقاذ تسعة أشخاص".