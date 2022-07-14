رئيسي: إيران سترد ردا قاسيا على أي خطأ من واشنطن أو حلفائها

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في كلمة ألقاها من إقليم كرمانشاه، اليوم الخميس، إن الجمهورية الإسلامية سترد "ردا قاسيا" على أي "خطأ" من جانب واشنطن أو حلفائها.

ويأتي ذلك في أعقاب تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، في إعلان أمني تم توقيعه مع إسرائيل، في وقت سابق، اليوم، بأن الولايات المتحدة سوف تستخدم "جميع عناصر قوتها الوطنية" لمنع إيران من حيازة السلاح النووي.

وجاء في النص الذي وقعه بايدن ورئيس الحكومة الاسرائيلية، يائير لبيد، أن "الولايات المتحدة تؤكد أن جزءا لا يتجزأ من هذا التعهد هو الالتزام بعدم السماح لإيران مطلقًا بامتلاك السلاح النووي، وبأنها مستعدة لاستخدام جميع عناصر قوتها الوطنية لضمان هذه النتيجة".