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بايدن يدعو بن زايد لزيارة واشنطن

تاريخ النشر: 16/07/2022 - 14:02

بايدن يدعو بن زايد لزيارة واشنطن
بن زايد وأنتوني بلينكين (Getty images)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، السبت، نظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للقيام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية، في بادرة تأتي بعد شهور من العلاقات المتوترة على خلفية الموقف من الحرب الأوكرانية وقضايا أخرى.

وقال بايدن بعدما التقى الشيخ محمد بن زايد على هامش اجتماع مع قادة عرب في جدة "تحديات اليوم تزيد من أهمية التواصل بيننا. أريد أن أدعوك رسميًا للمجيء إلى الولايات المتحدة قبل انتهاء هذه السنة".

وفي آذار/مارس الماضي، قال السفير الإماراتي في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، إن العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة تمرّ بمرحلة "اختبار القدرة على تحمّل الإجهاد"، وذلك بعد سلسلة تباينات في المواقف بين الحليفين، آخرها حيال الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولطالما كانت الإمارات شريكا إقليميا إستراتيجيا لواشنطن، لكنها، على غرار جيرانها الخليجيين الآخرين، تحاول إيجاد توازن في علاقاتها مع تنامي روابطها السياسية والاقتصادية مع موسكو.

وبينما سارع العالم إلى إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، تجنّبت غالبية دول مجلس التعاون الخليجي الست، وخصوصا السعودية والإمارات، إدانة موسكو بشكل مباشر، داعية إلى حل سلمي.

وامتنعت الإمارات عن التصويت على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، لصحافيين، الجمعة، "العلاقة في مكان جيد ولكن هناك بعض الأشياء التي نحتاج إلى حلها وهناك نقاش جار" بشأن ذلك.

واختار الرئيس الإماراتي فرنسا لزيارتها كأول محطة خارجية منذ توليه منصبه في أيار/مايو الماضي، وسيلتقي نظيره الفرنسي في باريس، الإثنين.

وكان قد التقى بن زايد برئيس الحكومة الإسرائيلية، السابق نفتالي بينيت، مطلع الشهر الماضي، وقالت مصادر في مكتب بينيت، إن الأخير بحث مع رئيس الإمارات، بن زايد، دفع "الهندسة الإقليمية"، وهو مصطلح يعني خطوات التعاون الأمني بين إسرائيل ودول الخليج.

وأتت زيارة بينيت في ظل توتر مقابل إيران وسعي إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية إلى إنشاء جبهة مشتركة مع دول خليجية ضد إيران.

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#جو بايدن
#محمد بن زايد
#دعوة لزيارة واشنطن
#الإمارات

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